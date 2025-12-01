Kaliforniai lövöldözés: új részletek kerültek elő, már az FBI is nyomoz az ügyben

A kaliforniai lövöldözés szombaton történt Stockton városában, ahol egy család egy gyerek születésnapját ünnepelte egy bérelt rendezvényteremben. A San Joaquin megyei seriffhivatal közlése szerint a támadó minden előzmény nélkül nyitott tüzet a vendégekre. A helyszínen összesen négy ember vesztette életét, köztük egy 8, egy 9 és egy 14 éves gyermek, valamint egy 21 éves fiatal felnőtt.

A kaliforniai lövöldözés helyszíne Stocktonban, ahol a fegyveres rálőtt a születésnapi ünnepség vendégeire. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU

A kaliforniai lövöldözés percek alatt történt, a fegyveres pánikot és káoszt okozott

A tragédiában további 11 ember sérült meg, köztük több gyerek és felnőtt. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, milyen állapotban vannak a sérültek, és hogy van-e köztük életveszélyes sérült.

A szemtanúk beszámolói szerint a fegyveres hirtelen lépett be a rendezvényterembe, majd azonnal lövöldözni kezdett, pánikot és káoszt okozva. A támadás néhány perc alatt lezajlott, az elkövető pedig elmenekült — a rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi.

A tettest még keresik — az FBI is beszállt a nyomozásba

A helyi rendőrség mellett a nyomozást az FBI, valamint több kaliforniai állami hatóság is segíti. Egyelőre nem ismert az indíték, és azt sem tudni, volt-e célpontja a támadónak, vagy teljesen válogatás nélküli erőszakcselekmény történt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal jelentkezzen.

