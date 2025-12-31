Megdöbbentő vallomás: Kamilla királynét fiatalon egy vonaton zaklatták

A brit uralkodófeleség, Kamilla királyné a BBC-nek adott interjúban idézte fel a traumatikus élményt egy, a nők elleni erőszakról szóló beszélgetés során, számolt be a New York Post.

III. Károly brit király feleségt, Kamilla királynét egy Londonba tartó vonaton zaklattán tinédzserként

Fotó: AFP - Chris Jackson / AFP - Chris Jackson

Tizenéves voltam, olvastam a könyvemet, amikor egy férfi megtámadott. Emlékszem, mennyire dühös lettem – és visszavágtam

– mondta Kamilla.

Kamilla királynét az eset évtizedekig kísértette

A most 78 éves királyné elmondása szerint nem ismerte a zaklatóját, az eset teljesen váratlanul érte. A támadás után, amikor leszállt a vonatról, édesanyja azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben.

Azt kérdezte tőlem: miért áll égnek a hajad, és miért hiányzik a kabátod gombja?

– idézte fel Kamilla, aki szerint az eset évtizedeken át kísértette, feldolgozatlan dühöt és fájdalmat hagyva maga után.

A történet részletei először idén szeptemberben kerültek nyilvánosságra egy, a brit királyi családról szóló könyvben, amelyet a The Times közölt folytatásokban. A kötet szerint az incidens a londoni Paddington pályaudvar felé tartó vonaton történt, amikor Kamilla 16-17 éves volt.

A könyv állítása szerint a fiatal lány levette a cipőjét, és azzal ütötte meg támadóját az ágyékán, majd érkezéskor azonosította a férfit egy vasúti alkalmazottnak, aki értesítette a hatóságokat. A férfit állítólag letartóztatták. Kamilla a BBC-interjúban nem erősítette meg ezeket a konkrét részleteket, de magát a támadás tényét most először nyilvánosan elismerte.

Miért most fedte fel a titkát?

Nem véletlen az időzítés. Kamilla királyné évtizedek óta kiemelten támogatja azokat a szervezeteket, amelyek a szexuális és családon belüli erőszak felszámolásáért, valamint az áldozatok segítéséért dolgoznak. Vallomása így nemcsak személyes, hanem erős társadalmi üzenetet is hordoz.

Az ember nem felejti el az ilyesmit

– utalt arra, hogy az élmény miért maradt vele ennyi éven át.

Kamilla, aki III. Károly király második felesége, és 2022 óta viseli a királynéi címet, ritkán beszél ilyen személyes részletekről. Éppen ezért vallomása hatalmas visszhangot váltott ki Nagy-Britanniában. Sokan úgy vélik: azzal, hogy a királyné nyilvánosan megszólalt, bátorítást adhat más áldozatoknak is, hogy ne hallgassanak, és merjenek kiállni magukért – még akkor is, ha a történtek évtizedekkel korábban történtek.