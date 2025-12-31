Hírlevél
Fenomenális hírek érkeztek az üzemanyagárról – jól indul az újév az autósoknak

„Pihenni akarok!" – szilveszter éjjelén lemondhat Zelenszkij?

Kamilla királyné

Megdöbbentő vallomás: Kamilla királynét fiatalon egy vonaton zaklatták

Sokkoló részleteket osztott meg életének egyik legsötétebb pillanatáról a brit uralkodó felesége. Kamilla királyné most először beszélt nyilvánosan arról, hogy tinédzserként egy idegen férfi támadta meg egy londoni vonaton.
A brit uralkodófeleség, Kamilla királyné a BBC-nek adott interjúban idézte fel a traumatikus élményt egy, a nők elleni erőszakról szóló beszélgetés során, számolt be a New York Post.

Károly király, Kamilla királyné, III. Károly brit király, brit Nemzeti Galéria, National Gallery, London, 2025.05.06., koronázási portré,
III. Károly brit király feleségt, Kamilla királynét egy Londonba tartó vonaton zaklattán tinédzserként
Fotó: AFP - Chris Jackson / AFP - Chris Jackson

Tizenéves voltam, olvastam a könyvemet, amikor egy férfi megtámadott. Emlékszem, mennyire dühös lettem – és visszavágtam

 – mondta Kamilla.

Kamilla királynét az eset évtizedekig kísértette

A most 78 éves királyné elmondása szerint nem ismerte a zaklatóját, az eset teljesen váratlanul érte. A támadás után, amikor leszállt a vonatról, édesanyja azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben.

Azt kérdezte tőlem: miért áll égnek a hajad, és miért hiányzik a kabátod gombja?

– idézte fel Kamilla, aki szerint az eset évtizedeken át kísértette, feldolgozatlan dühöt és fájdalmat hagyva maga után.

A történet részletei először idén szeptemberben kerültek nyilvánosságra egy, a brit királyi családról szóló könyvben, amelyet a The Times közölt folytatásokban. A kötet szerint az incidens a londoni Paddington pályaudvar felé tartó vonaton történt, amikor Kamilla 16-17 éves volt.

A könyv állítása szerint a fiatal lány levette a cipőjét, és azzal ütötte meg támadóját az ágyékán, majd érkezéskor azonosította a férfit egy vasúti alkalmazottnak, aki értesítette a hatóságokat. A férfit állítólag letartóztatták. Kamilla a BBC-interjúban nem erősítette meg ezeket a konkrét részleteket, de magát a támadás tényét most először nyilvánosan elismerte.

Miért most fedte fel a titkát?

Nem véletlen az időzítés. Kamilla királyné évtizedek óta kiemelten támogatja azokat a szervezeteket, amelyek a szexuális és családon belüli erőszak felszámolásáért, valamint az áldozatok segítéséért dolgoznak. Vallomása így nemcsak személyes, hanem erős társadalmi üzenetet is hordoz.

Az ember nem felejti el az ilyesmit

 – utalt arra, hogy az élmény miért maradt vele ennyi éven át.

Kamilla, aki III. Károly király második felesége, és 2022 óta viseli a királynéi címet, ritkán beszél ilyen személyes részletekről. Éppen ezért vallomása hatalmas visszhangot váltott ki Nagy-Britanniában. Sokan úgy vélik: azzal, hogy a királyné nyilvánosan megszólalt, bátorítást adhat más áldozatoknak is, hogy ne hallgassanak, és merjenek kiállni magukért – még akkor is, ha a történtek évtizedekkel korábban történtek.

Ki nem találná, mit kapott Kamilla királyné a 20. házassági évfordulójára – videó

A mai a királyi pár olaszországi látogatásának harmadik napja – a királyné ízelítőt kapott a helyi konyhából, amikor egy pizzával ajándékozták meg egy helyi állami iskolában, számoltunk be róla áprilisban az Origón.

III. Károly és Kamilla királyné meglátogatták Ferenc pápát

Különleges alkalomra került sor a Vatikánban: III. Károly brit király és Kamilla királyné 20. házassági évfordulójuk napján, a néhai Fülöp herceg halálának negyedik évfordulóján találkozott Ferenc pápával. A zárt ajtók mögött zajló találkozón a pápa jókívánságait fejezte ki az uralkodópárnak, és köszönetet mondott Károly király gyógyulásához fűzött jókívánságaiért, adtunk hírt az Origón.


 

 

 

