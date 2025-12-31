Megdöbbentő vallomás: Kamilla királynét fiatalon egy vonaton zaklatták

A brit uralkodófeleség, Kamilla királyné a BBC-nek adott interjúban idézte fel a traumatikus élményt egy, a nők elleni erőszakról szóló beszélgetés során, számolt be a New York Post.
Tizenéves voltam, olvastam a könyvemet, amikor egy férfi megtámadott. Emlékszem, mennyire dühös lettem – és visszavágtam
– mondta Kamilla.
Kamilla királynét az eset évtizedekig kísértette
A most 78 éves királyné elmondása szerint nem ismerte a zaklatóját, az eset teljesen váratlanul érte. A támadás után, amikor leszállt a vonatról, édesanyja azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben.
Azt kérdezte tőlem: miért áll égnek a hajad, és miért hiányzik a kabátod gombja?
– idézte fel Kamilla, aki szerint az eset évtizedeken át kísértette, feldolgozatlan dühöt és fájdalmat hagyva maga után.
A történet részletei először idén szeptemberben kerültek nyilvánosságra egy, a brit királyi családról szóló könyvben, amelyet a The Times közölt folytatásokban. A kötet szerint az incidens a londoni Paddington pályaudvar felé tartó vonaton történt, amikor Kamilla 16-17 éves volt.
A könyv állítása szerint a fiatal lány levette a cipőjét, és azzal ütötte meg támadóját az ágyékán, majd érkezéskor azonosította a férfit egy vasúti alkalmazottnak, aki értesítette a hatóságokat. A férfit állítólag letartóztatták. Kamilla a BBC-interjúban nem erősítette meg ezeket a konkrét részleteket, de magát a támadás tényét most először nyilvánosan elismerte.
Miért most fedte fel a titkát?
Nem véletlen az időzítés. Kamilla királyné évtizedek óta kiemelten támogatja azokat a szervezeteket, amelyek a szexuális és családon belüli erőszak felszámolásáért, valamint az áldozatok segítéséért dolgoznak. Vallomása így nemcsak személyes, hanem erős társadalmi üzenetet is hordoz.
Az ember nem felejti el az ilyesmit
– utalt arra, hogy az élmény miért maradt vele ennyi éven át.
Kamilla, aki III. Károly király második felesége, és 2022 óta viseli a királynéi címet, ritkán beszél ilyen személyes részletekről. Éppen ezért vallomása hatalmas visszhangot váltott ki Nagy-Britanniában. Sokan úgy vélik: azzal, hogy a királyné nyilvánosan megszólalt, bátorítást adhat más áldozatoknak is, hogy ne hallgassanak, és merjenek kiállni magukért – még akkor is, ha a történtek évtizedekkel korábban történtek.
Ki nem találná, mit kapott Kamilla királyné a 20. házassági évfordulójára – videó
A mai a királyi pár olaszországi látogatásának harmadik napja – a királyné ízelítőt kapott a helyi konyhából, amikor egy pizzával ajándékozták meg egy helyi állami iskolában, számoltunk be róla áprilisban az Origón.
III. Károly és Kamilla királyné meglátogatták Ferenc pápát
Különleges alkalomra került sor a Vatikánban: III. Károly brit király és Kamilla királyné 20. házassági évfordulójuk napján, a néhai Fülöp herceg halálának negyedik évfordulóján találkozott Ferenc pápával. A zárt ajtók mögött zajló találkozón a pápa jókívánságait fejezte ki az uralkodópárnak, és köszönetet mondott Károly király gyógyulásához fűzött jókívánságaiért, adtunk hírt az Origón.