Horrorbaleset: öt órán át lógott a hídról a kamion – videó

Öt órán át lógott a mélység fölött egy kamionsofőr Nyugat-Virginiában, miután járműve átszakította egy híd korlátját. A tűzoltók rendkívül látványos és veszélyes mentéssel húzták vissza a férfit az úttestre – tájékoztat a CDLLife.

Órákon át lógott a hídról a kamion – Fotó: Facebook/ Teays Valley Fire Department

Horrorbaleset: órákig lógott a hídról a kamion

Kedden kora reggel teljesen megbénult a forgalom az amerikai 35-ös főúton, miután egy téglarakományt szállító kamion lesodródott az útról Mason megyében, és részben átzuhant egy híd korlátján. A pótkocsi még az úton maradt, de a vezetőfülke a mélység fölött lógott – benne a sofőrrel, aki mozdulni sem tudott.

A tűzoltók szerint a többtonnányi tégla súlya akadályozta meg, hogy a jármű a híd alá zuhanjon.

A helyszínre riasztott mentőcsapatok egy speciálisan biztosított tűzoltót eresztettek le a fülkéhez, aki bemászott a sofőrhöz, majd kötelek segítségével együtt húzták fel őket a biztonságos úttestre.

A férfi több mint öt órán át várta, hogy kimentsék, de kisebb karcolásokon kívül végül sértetlenül úszta meg a balesetet. A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.

Lebontotta a fél autópályát egy kamion

Felfelé álló pótkocsival okozott balesetet egy teherautó az Egyesült Államokban. A felvételen látható, amint a kamion ütközik a táblával, amely azt követően az úttestre zuhan.

Sósavas rémálom Miskolcon

Egy sósavszállító kamion a vasúti felüljárónak csapódott, majd a tartály meghasadt és több száz kiló veszélyes anyag folyt ki, ami a vasutat is napokra térdre kényszerítette.