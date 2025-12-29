Egy halálos fertőzés miatt fújtak riadót — ezrek lélegezhettek ugyanabban a levegőben

A New Jersey Department of Health közleménye szerint egy nem New Jersey-i lakos fertőző állapotban utazott át a repülőtéren. Az érintett időszak december 19-én reggel 7 és este 7 óra között volt, elsősorban a B és C terminálokon – írja a DailyMail.

Kanyaró fertőzés veszélye az ünnepi utazási csúcs idején — több ezer utas lehetett érintett egy zsúfolt repülőtéri környezetben Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A szakemberek jelenleg is kontaktkutatást végeznek, azonban az érintett személy pontos mozgása nem rekonstruálható teljes mértékben, ezért minden ott tartózkodó utas potenciálisan érintett lehet.

Meddig jelentkezhetnek a tünetek kanyaró fertőzés esetén?

Az egészségügyi hatóságok szerint a kanyaró fertőzés lappangási ideje miatt a tünetek akár 2026. január 2-ig is megjelenhetnek. A figyelmeztetés különösen azokra vonatkozik, akik nem kapták meg az MMR-oltás mindkét adagját.

A kanyaró tünetei lehetnek:

magas láz

köhögés

orrfolyás

vörös, könnyező szemek

kiütések, amelyek 3–5 nappal az első tünetek után jelennek meg

Súlyos esetekben tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás, várandósoknál pedig vetélés vagy koraszülés is előfordulhat.

Miért ennyire veszélyes a kanyaró fertőzés?

A kanyaró fertőzés azért számít a világ egyik legfertőzőbb betegségének, mert az oltatlan emberek 90 százaléka megbetegszik, ha akár rövid ideig is egy légtérben tartózkodik egy fertőzött személlyel — még órákkal később is.

Az Egyesült Államokban idén már 2 012 megerősített esetet és három halálesetet regisztráltak, ami a legnagyobb járvány 1992 óta. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint több államban — köztük Texasban, Dél-Karolinában és Arizonában — robbanásszerűen nőtt az esetek száma.

Az oltások szerepe kulcsfontosságú

A szakértők szerint a MMR-oltás nélkülözhetetlen a járvány megfékezéséhez. Két adag esetén az oltás 97 százalékos védelmet nyújt a kanyaró fertőzés ellen. A közösségi védelemhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, amit több államban már nem érnek el.

Az alacsonyabb oltási arányok következményei most kézzelfoghatóak: újra megjelentek olyan betegségek, amelyeket korábban gyakorlatilag felszámoltak.

Mit tegyél, ha érintett lehetsz?

Az egészségügyi hatóságok azt kérik, hogy aki december 19-én a Newark Liberty repülőtéren járt, és tüneteket észlel magán, telefonon egyeztessen orvosával vagy a helyi egészségügyi hatósággal — személyes megjelenés előtt.