Egy halálos fertőzés miatt fújtak riadót — ezrek lélegezhettek ugyanabban a levegőben

A New Jersey Department of Health közleménye szerint egy nem New Jersey-i lakos fertőző állapotban utazott át a repülőtéren. Az érintett időszak december 19-én reggel 7 és este 7 óra között volt, elsősorban a B és C terminálokon – írja a DailyMail.
A szakemberek jelenleg is kontaktkutatást végeznek, azonban az érintett személy pontos mozgása nem rekonstruálható teljes mértékben, ezért minden ott tartózkodó utas potenciálisan érintett lehet.
Meddig jelentkezhetnek a tünetek kanyaró fertőzés esetén?
Az egészségügyi hatóságok szerint a kanyaró fertőzés lappangási ideje miatt a tünetek akár 2026. január 2-ig is megjelenhetnek. A figyelmeztetés különösen azokra vonatkozik, akik nem kapták meg az MMR-oltás mindkét adagját.
A kanyaró tünetei lehetnek:
- magas láz
- köhögés
- orrfolyás
- vörös, könnyező szemek
- kiütések, amelyek 3–5 nappal az első tünetek után jelennek meg
Súlyos esetekben tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás, várandósoknál pedig vetélés vagy koraszülés is előfordulhat.
Miért ennyire veszélyes a kanyaró fertőzés?
A kanyaró fertőzés azért számít a világ egyik legfertőzőbb betegségének, mert az oltatlan emberek 90 százaléka megbetegszik, ha akár rövid ideig is egy légtérben tartózkodik egy fertőzött személlyel — még órákkal később is.
Az Egyesült Államokban idén már 2 012 megerősített esetet és három halálesetet regisztráltak, ami a legnagyobb járvány 1992 óta. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint több államban — köztük Texasban, Dél-Karolinában és Arizonában — robbanásszerűen nőtt az esetek száma.
Az oltások szerepe kulcsfontosságú
A szakértők szerint a MMR-oltás nélkülözhetetlen a járvány megfékezéséhez. Két adag esetén az oltás 97 százalékos védelmet nyújt a kanyaró fertőzés ellen. A közösségi védelemhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, amit több államban már nem érnek el.
Az alacsonyabb oltási arányok következményei most kézzelfoghatóak: újra megjelentek olyan betegségek, amelyeket korábban gyakorlatilag felszámoltak.
Mit tegyél, ha érintett lehetsz?
Az egészségügyi hatóságok azt kérik, hogy aki december 19-én a Newark Liberty repülőtéren járt, és tüneteket észlel magán, telefonon egyeztessen orvosával vagy a helyi egészségügyi hatósággal — személyes megjelenés előtt.
Gyorsan terjed a kanyaró Európában – figyelmeztet a WHO
A BBC szerint a nyári utazások miatt különösen fontos, hogy mindenki ellenőrizze az MMR-oltások meglétét. A kanyaró terjedése ugyanis újra lendületet kapott Európában, 25 éve nem látott szintet ért el az esetszám – figyelmeztet a brit egészségügyi hatóság.
Meghalt egy gyerek a texasi kanyarójárványban
A texasi hatóságok szerdán bejelentették az első kanyaró miatti halálesetet 2015 óta. Az áldozatról csak annyit mondtak, hogy a Gaines megyei Lubbockban halt meg egy beoltatlan iskoláskorú gyerek.