fertőzés

Egy halálos fertőzés miatt fújtak riadót — ezrek lélegezhettek ugyanabban a levegőben

Az ünnepi utazási csúcs idején komoly egészségügyi riasztást adtak ki az amerikai hatóságok. A kanyaró fertőzés miatt ugyanis több ezer utas lehetett veszélyben az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb repülőterén. Az eset a Newark Liberty International Airport területét érinti, ahol a hatóságok szerint egy fertőző személy haladt át a terminálokon anélkül, hogy pontosan beazonosítható lenne az útvonala.
A New Jersey Department of Health közleménye szerint egy nem New Jersey-i lakos fertőző állapotban utazott át a repülőtéren. Az érintett időszak december 19-én reggel 7 és este 7 óra között volt, elsősorban a B és C terminálokon – írja a DailyMail.

Kanyaró fertőzés veszélye az ünnepi utazási csúcs idején — több ezer utas lehetett érintett egy zsúfolt repülőtéri környezetben.
Kanyaró fertőzés veszélye az ünnepi utazási csúcs idején — több ezer utas lehetett érintett egy zsúfolt repülőtéri környezetben Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A szakemberek jelenleg is kontaktkutatást végeznek, azonban az érintett személy pontos mozgása nem rekonstruálható teljes mértékben, ezért minden ott tartózkodó utas potenciálisan érintett lehet.

Meddig jelentkezhetnek a tünetek kanyaró fertőzés esetén?

Az egészségügyi hatóságok szerint a kanyaró fertőzés lappangási ideje miatt a tünetek akár 2026. január 2-ig is megjelenhetnek. A figyelmeztetés különösen azokra vonatkozik, akik nem kapták meg az MMR-oltás mindkét adagját.

A kanyaró tünetei lehetnek:

  • magas láz
  • köhögés
  • orrfolyás
  • vörös, könnyező szemek
  • kiütések, amelyek 3–5 nappal az első tünetek után jelennek meg

Súlyos esetekben tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás, várandósoknál pedig vetélés vagy koraszülés is előfordulhat.

Miért ennyire veszélyes a kanyaró fertőzés?

A kanyaró fertőzés azért számít a világ egyik legfertőzőbb betegségének, mert az oltatlan emberek 90 százaléka megbetegszik, ha akár rövid ideig is egy légtérben tartózkodik egy fertőzött személlyel — még órákkal később is.

Az Egyesült Államokban idén már 2 012 megerősített esetet és három halálesetet regisztráltak, ami a legnagyobb járvány 1992 óta. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint több államban — köztük Texasban, Dél-Karolinában és Arizonában — robbanásszerűen nőtt az esetek száma.

Az oltások szerepe kulcsfontosságú

A szakértők szerint a MMR-oltás nélkülözhetetlen a járvány megfékezéséhez. Két adag esetén az oltás 97 százalékos védelmet nyújt a kanyaró fertőzés ellen. A közösségi védelemhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, amit több államban már nem érnek el.

Az alacsonyabb oltási arányok következményei most kézzelfoghatóak: újra megjelentek olyan betegségek, amelyeket korábban gyakorlatilag felszámoltak.

Mit tegyél, ha érintett lehetsz?

Az egészségügyi hatóságok azt kérik, hogy aki december 19-én a Newark Liberty repülőtéren járt, és tüneteket észlel magán, telefonon egyeztessen orvosával vagy a helyi egészségügyi hatósággal — személyes megjelenés előtt.

Gyorsan terjed a kanyaró Európában – figyelmeztet a WHO

A BBC szerint a nyári utazások miatt különösen fontos, hogy mindenki ellenőrizze az MMR-oltások meglétét. A kanyaró terjedése ugyanis újra lendületet kapott Európában, 25 éve nem látott szintet ért el az esetszám – figyelmeztet a brit egészségügyi hatóság.

Meghalt egy gyerek a texasi kanyarójárványban

A texasi hatóságok szerdán bejelentették az első kanyaró miatti halálesetet 2015 óta. Az áldozatról csak annyit mondtak, hogy a Gaines megyei Lubbockban halt meg egy beoltatlan iskoláskorú gyerek.

 

