Ha ezt a fenyőt viszi haza, egész decemberben ünnepi illat lengi be a lakást!

A karácsonyfa kiválasztása sokak számára nemcsak látvány, hanem illat kérdése is. A karácsonyfa természetes gyanta illata meghatározza az otthon ünnepi hangulatát, ám a hozzáértők szerint nagy különbségek lehetnek az egyes fajták között. Egyes fenyők jóval több illóanyagot tartalmaznak, ezért otthonát intenzívebb és tartósabb illat tölti be – írja a Martha Stewart.
A jegenyefenyők illata a legkedveltebb
A szakértők egybehangzó véleménye alapján a jegenyefenyők adják a legklasszikusabb, „karácsony illatot”.
Azért rajonganak érte ennyien, mert aromája:
citrusos, földes, enyhén fűszeres, és sokaknak a gyerekkori ünnepek meghitt hangulatát idézi fel.
Más jól illatozó fajták – ha nem a megszokottat keresi
Bár a jegenyefenyők vezetnek, más fenyőfajták is kellemes illatot kínálnak:
Erdei fenyő – friss, fűrészporra emlékeztető illat
Az erdei fenyők aromája inkább a frissen vágott fa jellegzetes illatát idézi. Egyes fajtákban enyhe citrusos jegyek is felfedezhetők.
Lucfenyő – visszafogottabb, néha kissé erős
A luc általában gyengébb illatú, néha kissé szúrós, harsány aromával.
Duglászfenyő – különleges, citrusosan friss illat
A duglászfenyő világos, friss, gyümölcsös illatot áraszt, amely eltér a hagyományos karácsonyfák aromájától.
Miért illatozik másképp minden karácsonyfa? – A tudomány válasza
A karácsonyfa illatáért felelős vegyületek az illóolajok, más néven terpenoidok.
Hogy egy fa mennyire illatos, azt több tényező befolyásolja:
- genetika – bizonyos fajták eleve több illóanyagot termelnek
- környezet – a stresszmentes, ideális talaj és fényviszonyok növelik az illóolajok mennyiségét
- frissesség – minél frissebb a vágás, annál erőteljesebb az aroma
A stresszelt, száraz fák kevésbé illatoznak, mivel kevesebb energiájuk marad illóolajok előállítására.
Hogyan őrizheti meg a karácsonyfa illatát?
A karácsonyfa tartós illatának titka a megfelelő hidratálás. A szakértők a következőket javasolják:
- Vágjon le 1–2 centit a törzs aljából, mielőtt vízbe teszi.
- Minél gyorsabban kerüljön vízbe – akár vödörbe is, amíg a helyére nem állítja.
- Soha ne engedje a vizet a törzs alá csökkenni.
- Ne helyezze fűtőtest közelébe, mert gyorsan kiszárad.
Meddig tart a fenyőillat?
A fa fajtájától, frissességétől és ápolásától függően az illat tartóssága változhat. A szakértők szerint a frissen vágott karácsonyfák – megfelelő öntözéssel – akár 4 hétig is megőrzik jellegzetes aromájukat.
