Ha ezt a fenyőt viszi haza, egész decemberben ünnepi illat lengi be a lakást!

A karácsonyfa kiválasztása sokak számára nemcsak látvány, hanem illat kérdése is. A karácsonyfa természetes gyanta illata meghatározza az otthon ünnepi hangulatát, ám a hozzáértők szerint nagy különbségek lehetnek az egyes fajták között. Egyes fenyők jóval több illóanyagot tartalmaznak, ezért otthonát intenzívebb és tartósabb illat tölti be – írja a Martha Stewart.

Melyik karácsonyfa illatos a leginkább?

Fotó: Unsplash

A jegenyefenyők illata a legkedveltebb

A szakértők egybehangzó véleménye alapján a jegenyefenyők adják a legklasszikusabb, „karácsony illatot”.

Azért rajonganak érte ennyien, mert aromája:

citrusos, földes, enyhén fűszeres, és sokaknak a gyerekkori ünnepek meghitt hangulatát idézi fel.

Más jól illatozó fajták – ha nem a megszokottat keresi

Bár a jegenyefenyők vezetnek, más fenyőfajták is kellemes illatot kínálnak:

Erdei fenyő – friss, fűrészporra emlékeztető illat

Az erdei fenyők aromája inkább a frissen vágott fa jellegzetes illatát idézi. Egyes fajtákban enyhe citrusos jegyek is felfedezhetők.

Lucfenyő – visszafogottabb, néha kissé erős

A luc általában gyengébb illatú, néha kissé szúrós, harsány aromával.

Duglászfenyő – különleges, citrusosan friss illat

A duglászfenyő világos, friss, gyümölcsös illatot áraszt, amely eltér a hagyományos karácsonyfák aromájától.

Miért illatozik másképp minden karácsonyfa? – A tudomány válasza

A karácsonyfa illatáért felelős vegyületek az illóolajok, más néven terpenoidok.

Hogy egy fa mennyire illatos, azt több tényező befolyásolja:

genetika – bizonyos fajták eleve több illóanyagot termelnek

környezet – a stresszmentes, ideális talaj és fényviszonyok növelik az illóolajok mennyiségét

frissesség – minél frissebb a vágás, annál erőteljesebb az aroma

A stresszelt, száraz fák kevésbé illatoznak, mivel kevesebb energiájuk marad illóolajok előállítására.

Hogyan őrizheti meg a karácsonyfa illatát?

A karácsonyfa tartós illatának titka a megfelelő hidratálás. A szakértők a következőket javasolják:

Vágjon le 1–2 centit a törzs aljából , mielőtt vízbe teszi.

Minél gyorsabban kerüljön vízbe – akár vödörbe is, amíg a helyére nem állítja.

Soha ne engedje a vizet a törzs alá csökkenni.

Ne helyezze fűtőtest közelébe, mert gyorsan kiszárad.

Meddig tart a fenyőillat?

A fa fajtájától, frissességétől és ápolásától függően az illat tartóssága változhat. A szakértők szerint a frissen vágott karácsonyfák – megfelelő öntözéssel – akár 4 hétig is megőrzik jellegzetes aromájukat.