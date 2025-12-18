Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fenyőillat

Ha ezt a fenyőt viszi haza, egész decemberben ünnepi illat lengi be a lakást!

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A friss fenyőillat sokak számára a december elmaradhatatlan része. Nem véletlen, hogy a karácsonyfa kiválasztásánál sokaknak az illat az elsődleges szempont, hiszen bizonyos fajták jóval erőteljesebb aromát árasztanak, mint mások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fenyőillatkarácsonykarácsonyfaünnep

A karácsonyfa kiválasztása sokak számára nemcsak látvány, hanem illat kérdése is. A karácsonyfa természetes gyanta illata meghatározza az otthon ünnepi hangulatát, ám a hozzáértők szerint nagy különbségek lehetnek az egyes fajták között. Egyes fenyők jóval több illóanyagot tartalmaznak, ezért otthonát intenzívebb és tartósabb illat tölti be – írja a Martha Stewart.

karácsonyfa, fenyőfa
Melyik karácsonyfa illatos a leginkább?
Fotó: Unsplash

A jegenyefenyők illata a legkedveltebb

A szakértők egybehangzó véleménye alapján a jegenyefenyők adják a legklasszikusabb, „karácsony illatot”.
Azért rajonganak érte ennyien, mert aromája:

citrusos, földes, enyhén fűszeres, és sokaknak a gyerekkori ünnepek meghitt hangulatát idézi fel.

Más jól illatozó fajták – ha nem a megszokottat keresi

Bár a jegenyefenyők vezetnek, más fenyőfajták is kellemes illatot kínálnak:

Erdei fenyő – friss, fűrészporra emlékeztető illat

Az erdei fenyők aromája inkább a frissen vágott fa jellegzetes illatát idézi. Egyes fajtákban enyhe citrusos jegyek is felfedezhetők.

Lucfenyő – visszafogottabb, néha kissé erős

A luc általában gyengébb illatú, néha kissé szúrós, harsány aromával.

Duglászfenyő – különleges, citrusosan friss illat

A duglászfenyő világos, friss, gyümölcsös illatot áraszt, amely eltér a hagyományos karácsonyfák aromájától.

Miért illatozik másképp minden karácsonyfa? – A tudomány válasza

A karácsonyfa illatáért felelős vegyületek az illóolajok, más néven terpenoidok.
Hogy egy fa mennyire illatos, azt több tényező befolyásolja:

  • genetika – bizonyos fajták eleve több illóanyagot termelnek
  • környezet – a stresszmentes, ideális talaj és fényviszonyok növelik az illóolajok mennyiségét
  • frissesség – minél frissebb a vágás, annál erőteljesebb az aroma

A stresszelt, száraz fák kevésbé illatoznak, mivel kevesebb energiájuk marad illóolajok előállítására.

Hogyan őrizheti meg a karácsonyfa illatát?

A karácsonyfa tartós illatának titka a megfelelő hidratálás. A szakértők a következőket javasolják:

  • Vágjon le 1–2 centit a törzs aljából, mielőtt vízbe teszi.
  • Minél gyorsabban kerüljön vízbe – akár vödörbe is, amíg a helyére nem állítja.
  • Soha ne engedje a vizet a törzs alá csökkenni.
  • Ne helyezze fűtőtest közelébe, mert gyorsan kiszárad.

Meddig tart a fenyőillat?

A fa fajtájától, frissességétől és ápolásától függően az illat tartóssága változhat. A szakértők szerint a frissen vágott karácsonyfák – megfelelő öntözéssel – akár 4 hétig is megőrzik jellegzetes aromájukat.

Kapcsolódó tartalmak:

El sem hiszi, mekkora! Felgyúlt a világ legnagyobb karácsonyfája Gubbióban

Mesebeli látvány tárult a látogatók elé december 7-én. Hiszen ekkor újra felgyúltak a fények a világ legnagyobb karácsonyfa installációján az olaszországi Gubbióban. A monumentális ünnepi fénykompozíció immár 44. alkalommal ragyogja be az Ingino-hegy oldalát, és továbbra is turisták ezreit vonzza.

Vigyázat! Akár tüzet is okozhatnak a rossz minőségű karácsonyi fények!

A karácsonyi fényfüzérek és dekorációk meghitt hangulatot teremtenek, de a rossz minőségű és hamisított termékek komoly tűzveszélyt jelentenek. Ahhoz, hogy karácsonyi időszak valóban gondtalan legyen, nem elég a szép dizájn – a biztonsági tanúsítványok, a megfelelő szigetelés és a jó minőségű anyagok sokkal fontosabbak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!