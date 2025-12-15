Macskák a karácsonyfa ellen – ilyen vicces videókat még nem látott

Az ünnepi szezon minden otthonban különleges: fénysorok, díszek, csillogó gömbök, és persze a karácsonyfa, ami ilyenkor a lakás központi ékköve.

Minden karácsonyfa veszélyben van ott, ahol macska is van a lakásban

Fotó: Shutterstock

De van a háznak egy lakója (persze már ahol), aki mindig képes váratlan fordulatot hozni az ünnepek alatt: a macska.

Akinek van otthon cicája a lakásban, az biztosan ismeri azt a pillanatot, amikor a szelíd kis házi kedvenc hirtelen akrobata módjára indul meg a karácsonyfa felé.

A neten fellelhető videók bizonyítják, a macskák nem válogatnak: a fényfüzérek, díszgömbök és a csillogó szalagok egyaránt ideális játékszerek. Az eredmény? Vicces, aranyos, és néha káoszos, olykor dühítő pillanatok, amikor a karácsonyfa kicsit… megbillen.

A karácsonyfa felfedezendő terep

A macskák imádják a karácsonyfát: a puha ágak, a színes díszek és a felfedezés öröme egyszerűen ellenállhatatlan számukra.

A legújabb, 2024-es és 2025-ös videógyűjteményünkben láthatjuk, ahogy egy kis cica óvatosan mászik fel az ágak között, majd hirtelen egy gömböt leverve jelzi jelenlétét.

Egy másik rövid filmben az aranyos vörös macska teljesen belegabalyodik a fényfüzérbe, miközben próbálja megszelídíteni az ünnepi díszeket. De ezek a felvételek nemcsak viccesek, hanem figyelmeztetés is: ha cicád van, érdemes a karácsonyfát stabilan elhelyezni, a törékeny díszeket a fa tetejére tenni, és a fényfüzéreket jól rögzíteni. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a macskák viselkedése teljesen természetes: kíváncsiak, játékosak és szeretnek felfedezni.

Az biztosra vehető, hogy a karácsonyfa ezen az ünnepen sem marad érintetlen a macseszek számára. Hacsak nem olyan macskabiztos fát veszünk otthonra, amelyről tavaly írt az Origo.

Íme pár vicces macskás videó:

