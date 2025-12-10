Így néz ki a világ legmagasabb karácsonyfája – videó

Az idei ünnepi szezon egyik legkülönlegesebb híre, hogy Északkelet-Angliában hivatalosan is felavatták a világ legmagasabb élő karácsonyfáját. A National Trust cragside-i birtokán álló, 44,7 méteres karácsonyfa Guinness-rekordot döntött, miután ünnepi díszeit is felhelyezték – tájékoztat a BBC.

A legmagasabb karácsonyfa 1300 fényfüzérrel díszítve pompázik (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A világ legmagasabb karácsonyfája: hogyan díszítették fel?

A több mint 160 éves mamutfenyő nemcsak impozáns magasságával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy a Guinness szakértői kizárólag akkor ismerték el karácsonyfaként, ha legalább kétféle díszt kap.

A feltételnek eleget téve a fa több mint 1300 fényfüzérrel és két hatalmas, 1,8 méteres lila masnival kapta meg ünnepi ruháját.

A díszítés azonban egyáltalán nem volt egyszerű művelet. A dolgozók először a földre terítve tesztelték a fényeket, nehogy a magasban derüljön ki, hogy valamelyik izzó hibás. Ezután három szakember két teljes napon át dolgozott az emelőkosaras járműben, hogy a fények a megfelelő helyre kerüljenek – mindezt úgy, hogy közben ügyelniük kellett a fa épségére is.

Gömbdíszeket nem használhattak, mert a szél lefújhatta volna őket, így a biztonságos – és látványos – masnik mellett döntöttek.

A fények színvilága — kék, lila és rózsaszín — egy 1894-es, a birtok személyzetének rendezett bál emlékét idézi, amelyről egy fennmaradt „tánckártya” is tanúskodik.

Miért különlegesebb ez a karácsonyfa, mint a történelem legmagasabb ünnepi fája?

A cragside-i mamutfenyő az élő karácsonyfák kategóriájában lett rekorder – vagyis valóban gyökereivel kapaszkodik a talajba, nem pedig felállított, kitámasztott példány. A történelem legmagasabb, 1950-ben Seattle-ben felállított karácsonyfája ugyan jóval magasabb, 64,6 méteres volt – azonban nem élő, hanem ideiglenesen kihelyezett Douglas-fenyő.

A világ legnagyobb karácsonyfa-installációja

Mesebeli látvány tárult a látogatók elé december 7-én. Hiszen ekkor újra felgyúltak a fények a világ legnagyobb karácsonyfa-installációján az olaszországi Gubbióban. A monumentális ünnepi fénykompozíció immár 44. alkalommal ragyogja be az Ingino-hegy oldalát, és továbbra is turisták ezreit vonzza.