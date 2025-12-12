Ilyet még nem látott – ez a világ legőrültebb karácsonyfa-gyűjteménye – videó

Egyeseket teljesen feldob a karácsony és a karácsonyfa állítás. Susanne Jeromin és Thomas Jeromin minden évben karácsonyi lázban ég.

Rengeteg karácsonyfa díszíti az idén is Thomas éa Susanne házát

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Az ünnepek közeledtével felöltöztetik a lakásukat. Az otthonukban – a nappalitól a hálószobán át a fürdőszobáig – minden helyiség ünnepi díszben ragyog.

Az idén összesen 621 feldíszített karácsonyfát állítottak fel a hanoveri házukban.

A fák között találhatók klasszikus, tematikus, valamint egyedi stílusú dekorációk is. A képek tanúsága szerint még a fürdőszobai csaptelep fényében is visszaköszön a karácsonyi hangulat – írja a Reuters.

621 karácsonyfa egy házban – ez új rekord

Sokak szerint ez már túlzás. A német házaspárt ugyanakkor nem érdeklik ezek a kritikák.

A Jeromin család számára a karácsony nem pusztán ünnep, hanem művészet: az otthonuk így vált egy egész évben gondosan tervezett, fényekkel és díszekkel teli ünnepi látványossággá.

Ráadásul az idén újabb csúcsot döntöttek. A rekordot hivatalosan elismerő Rekord-Institut für Deutschland (RID) megerősítette: a 621 fa hivatalosan is a legtöbb – egy lakóháznál eddig elért – feldíszített karácsonyfa. Amúgy négy éve még „csak” 444 fájuk volt…

German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees in their home, complete with 10,000 baubles and 300 strings of fairy lights pic.twitter.com/TRMIyiFqPP — Reuters (@Reuters) December 10, 2021

