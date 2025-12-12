Ilyet még nem látott – ez a világ legőrültebb karácsonyfa-gyűjteménye – videó

Egyeseket teljesen feldob a karácsony és a karácsonyfa állítás. Susanne Jeromin és Thomas Jeromin minden évben karácsonyi lázban ég.
Az ünnepek közeledtével felöltöztetik a lakásukat. Az otthonukban – a nappalitól a hálószobán át a fürdőszobáig – minden helyiség ünnepi díszben ragyog.
Az idén összesen 621 feldíszített karácsonyfát állítottak fel a hanoveri házukban.
A fák között találhatók klasszikus, tematikus, valamint egyedi stílusú dekorációk is. A képek tanúsága szerint még a fürdőszobai csaptelep fényében is visszaköszön a karácsonyi hangulat – írja a Reuters.
621 karácsonyfa egy házban – ez új rekord
Sokak szerint ez már túlzás. A német házaspárt ugyanakkor nem érdeklik ezek a kritikák.
A Jeromin család számára a karácsony nem pusztán ünnep, hanem művészet: az otthonuk így vált egy egész évben gondosan tervezett, fényekkel és díszekkel teli ünnepi látványossággá.
Ráadásul az idén újabb csúcsot döntöttek. A rekordot hivatalosan elismerő Rekord-Institut für Deutschland (RID) megerősítette: a 621 fa hivatalosan is a legtöbb – egy lakóháznál eddig elért – feldíszített karácsonyfa. Amúgy négy éve még „csak” 444 fájuk volt…
Amúgy - ahogy arról az Origo is beszámolt - a világ legnagyobb karácsonyfája az olaszországi Gubbióban van.
Ha fenyőfát vásárolna, és még nem vette meg, akkor mutatjuk, mennyibe kerül az idén Magyarországon.