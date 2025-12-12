Hírlevél
Ilyet még nem látott – ez a világ legőrültebb karácsonyfa-gyűjteménye – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy észak-német házaspár – Susanne Jeromin és Thomas Jeromin – 2025-ben ismét rekordot döntött. Az idén összesen 621 feldíszített karácsonyfát állítottak fel saját otthonukban, ezzel hivatalosan is rekordernek számítanak a legtöbb karácsonyfa egy fedél alatt elért számával.
Egyeseket teljesen feldob a karácsony és a karácsonyfa állítás. Susanne Jeromin és Thomas Jeromin minden évben karácsonyi lázban ég.

04 December 2025, Lower Saxony, Rinteln: Thomas and Susanne Jeromin sit among the Christmas trees in their home in the Schaumburg district. 621 Christmas trees with well over 125,000 Christmas baubles and 50,000 lights: during Advent, the Jeromin family's house shines like a colorful Christmas world. The Record Institute for Germany has awarded the family "for the most decorated Christmas trees in one place". Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP), karácsonyfa
Rengeteg karácsonyfa díszíti az idén is Thomas éa Susanne házát
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Az ünnepek közeledtével felöltöztetik a lakásukat. Az otthonukban – a nappalitól a hálószobán át a fürdőszobáig – minden helyiség ünnepi díszben ragyog. 

Az idén összesen 621 feldíszített karácsonyfát állítottak fel a hanoveri házukban. 

A fák között találhatók klasszikus, tematikus, valamint egyedi stílusú dekorációk is. A képek tanúsága szerint még a fürdőszobai csaptelep fényében is visszaköszön a karácsonyi hangulat – írja a Reuters.

621 karácsonyfa egy házban – ez új rekord

Sokak szerint ez már túlzás. A német házaspárt ugyanakkor nem érdeklik ezek a kritikák. 

A Jeromin család számára a karácsony nem pusztán ünnep, hanem művészet: az otthonuk így vált egy egész évben gondosan tervezett, fényekkel és díszekkel teli ünnepi látványossággá. 

Ráadásul az idén újabb csúcsot döntöttek. A rekordot hivatalosan elismerő Rekord-Institut für Deutschland (RID) megerősítette: a 621 fa hivatalosan is a legtöbb – egy lakóháznál eddig elért – feldíszített karácsonyfa. Amúgy négy éve még „csak” 444 fájuk volt…

Amúgy - ahogy arról az Origo is beszámolt - a világ legnagyobb karácsonyfája az olaszországi Gubbióban van.

Ha fenyőfát vásárolna, és még nem vette meg, akkor mutatjuk, mennyibe kerül az idén Magyarországon.

 

