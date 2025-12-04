Ön tudta ezeket a világ leghíresebb karácsonyfájáról?

Hivatalosan is kezdetét vette az ünnepi szezon New Yorkban: felkapcsolták a híres Rockefeller Center előtt felállított karácsonyfa fényeit. Szerdán a hideg ellenére helyiek és turisták ezrei álltak sorban, hogy élőben láthassák a fényárban úszó lucfenyőt, amely minden évben az ünnepek szimbólumává válik. A 23 méter magas fán 50 000 színes égő teremtett varázslatos hangulatot New York belvárosának nyüzsgő központjában – tájékoztat a New York Post.
Kigyúltak a leghíresebb karácsonyfa fényei
A fa idén különleges történettel érkezett: egy New York állambeli, Rensselaer megyei családi kertből származik, és a tulajdonos férjének, Dannek állít emléket, aki 2020-ban hunyt el.
A fát mindössze két nappal a felállítás előtt vágták ki, miután 75 éven át nőtt a családi telken, és mindenki álma volt, hogy egyszer a Rockefeller Center karácsonyfája legyen belőle.
Az eseményre látogatók egész sora érkezett: családok, baráti társaságok és külföldi turisták, köztük a világ minden tájáról érkező rajongók, akik tévében már látták a fát, de személyesen is meg akarták tapasztalni a varázslatot. Az ünnepélyes felkapcsolás alatt a tömeg együtt énekelte a 12 Days of Christmas című dalt.
Az esemény különlegessége, hogy a fa nem csupán karácsonyi dekoráció, hanem szimbolikus jelentőségű: összeköti a közösséget, megidézi a karácsony hangulatát, és inspirálja a látogatókat a világ minden tájáról. A Rockefeller Center karácsonyfája így évről évre igazi ünnepi ikonként ragyog a nagyváros szívében.
Mit kell tudni a Rockefeller Center karácsonyfájáról?
A New Yorkban minden évben hagyományosan felállított fa története egészen régre nyúlik vissza. A hirado.hu összegyűjtötte az érdekességeket, amelyeket talán csak kevesen tudnak a világ leghíresebb karácsonyfájáról:
- Az első ceremóniát 1933-ban tartották.
- A fa tetejét 2018 óta a Daniel Libeskind építész által tervezett, háromdimenziós Swarovski-csillag díszíti: közel 400 kilogrammos, átmérője több mint három méter, és 70 ágát mintegy hárommillió kristály díszíti.
- Az ötvenezer égővel kivilágított karácsonyfához hét mérföldnyi elektromos kábel szükséges.
- 1955-ben közvetítették először televízióban az ünnepséget.
- Karácsony után a fát feldarabolják, és tűzifaként a Habitat for Humanity segélyszervezetnek adományozzák.
Felkapcsolták a fényfüzért az Ország Karácsonyfáján
Az Országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett csaknem 23 méteres ezüstfenyő, az Ország Karácsonyfája a több napig tartó díszítést követően advent első vasárnapjának délutánján nyerte el teljes pompáját.
Mennyibe fognak kerülni idén a karácsonyfák?
Az Origo megkereste a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületét, hogy megtudjuk, mire számíthatunk idén a fenyőpiacon. Beckl Zsolt, az egyesület egyik alapító tagja exkluzív betekintést engedett a karácsonyfa-vásárlás kulisszái mögé.