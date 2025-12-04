Ön tudta ezeket a világ leghíresebb karácsonyfájáról?

Hivatalosan is kezdetét vette az ünnepi szezon New Yorkban: felkapcsolták a híres Rockefeller Center előtt felállított karácsonyfa fényeit. Szerdán a hideg ellenére helyiek és turisták ezrei álltak sorban, hogy élőben láthassák a fényárban úszó lucfenyőt, amely minden évben az ünnepek szimbólumává válik. A 23 méter magas fán 50 000 színes égő teremtett varázslatos hangulatot New York belvárosának nyüzsgő központjában – tájékoztat a New York Post.

Fényárban úszik a Rockefeller Center előtt felállított karácsonyfa

Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Kigyúltak a leghíresebb karácsonyfa fényei

A fa idén különleges történettel érkezett: egy New York állambeli, Rensselaer megyei családi kertből származik, és a tulajdonos férjének, Dannek állít emléket, aki 2020-ban hunyt el.

A fát mindössze két nappal a felállítás előtt vágták ki, miután 75 éven át nőtt a családi telken, és mindenki álma volt, hogy egyszer a Rockefeller Center karácsonyfája legyen belőle.

Az eseményre látogatók egész sora érkezett: családok, baráti társaságok és külföldi turisták, köztük a világ minden tájáról érkező rajongók, akik tévében már látták a fát, de személyesen is meg akarták tapasztalni a varázslatot. Az ünnepélyes felkapcsolás alatt a tömeg együtt énekelte a 12 Days of Christmas című dalt.

A Rockefeller Center előtt 93. alkalommal állítottak fel fenyőfát

Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Az esemény különlegessége, hogy a fa nem csupán karácsonyi dekoráció, hanem szimbolikus jelentőségű: összeköti a közösséget, megidézi a karácsony hangulatát, és inspirálja a látogatókat a világ minden tájáról. A Rockefeller Center karácsonyfája így évről évre igazi ünnepi ikonként ragyog a nagyváros szívében.

Mit kell tudni a Rockefeller Center karácsonyfájáról?

A New Yorkban minden évben hagyományosan felállított fa története egészen régre nyúlik vissza. A hirado.hu összegyűjtötte az érdekességeket, amelyeket talán csak kevesen tudnak a világ leghíresebb karácsonyfájáról: