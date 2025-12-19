Ezek a világ legcsúnyább karácsonyfái, némelyik igazi legenda

Kevés fa kap akkora figyelmet, mint a Trafalgar Square-i fenyő Londonban. A karácsonyfa története nemes: Norvégia 1947 óta minden évben egy lucfenyőt ajándékoz Nagy-Britanniának, köszönetként a második világháborús támogatásért. A szándék szép – az eredmény viszont évről évre vitákat szül. A hosszú, közel 40 órás szállítás után a fák ugyanis gyakran ritkák, aszimmetrikusak, „leharcoltnak” tűnnek - számolt be a Standard.
A londoni közönség pedig meglehetősen kritikus. Volt év, amikor uborkának csúfolták, máskor meg azt kérdezték ironikusan: „Hadban állunk Norvégiával?”
2023-ban annyira rossz állapotban érkezett a fa, hogy plusz ágakat vertek bele, kvázi „szépészeti beavatkozáson esett át”.
Mára odáig fajult a helyzet, hogy a karácsonyfának saját közösségi oldala van, ahol szarkasztikusan válaszol a gúnyolódóknak. Mégis minden évben felállítják – mert a történelem és a gesztus végül mindig felülírja az esztétikát.
Egy kanadai városban is ikonikussá vált a csúnya karácsonyfa
Kanadában, Orillia városában 2023-ban egy fa világítása vált virálissá. A közösségi faavatáson a tömeg visszaszámolt, a fények felgyulladtak, és csak a törzs világított. A döbbent reakciók bejárták az internetet. A magyarázat prózai volt: a karácsonyfa haldoklik, ezért az ágakat nem díszítették fel. Csakhogy a gúnyolódás helyett valami más történt, a fa kultusztárgy lett, hívta fel a figyelmet a CBC.
Lakberendezési szakértők szerint ez már nem véletlen. A „ronda karácsonyfa” a ronda pulóverek logikus folytatása, a tökéletes ünnepi Instagram-világgal való szembefordulás, nosztalgia Charlie Brown rajzfilmfigura satnya kis fenyője iránt. Az sem véletlen, hogy ma már az Amazon „csúnya karácsonyfa” másolatokat árul, a dizájnmagazinok tollfenyőket, kaktuszokat és groteszk formákat ünnepelnek. Magyarán a csúnyaság divat lett.
A fa, amely nem halt meg – Reading legendája
A csúnya karácsonyfák legendás darabjai közé kétségtelenül a pennsylvaniai Reading 2014-es fája is beletartozik. Ez volt az a fenyő, amelyet országosan kinevettek, sőt, karácsony előtt el akartak távolítani, hogy az embereknek ne kelljen nézniük. A város vezetése már majdnem kidobta – amikor megfordult a közvélemény. A lakosok elkezdték védeni. A polgármester végül megállította az „ítéletvégrehajtást”, elevenítette fel a CBS News.
Az igazi fordulat azonban később jött: egy önkormányzati dolgozó nem volt hajlandó ledarálni a fát. Inkább műalkotást csinált belőle – egy padot, amely ma is ott áll a városházán. A világ talán legrondább karácsonyfája így örökre megmaradt, sőt, a város szimbólumává, problémáinak metaforájává vált.
A ronda közterületi fák legendái
A világ tele van ikonikus, csúnyára sikerült közösségi karácsonyfákkal:
Róma (2017): a hivatalos fát rühesnek nevezték, és vécékeféhez hasonlították
Róma (2018): még csúnyább fát állítottak ki – ezt kopasznak csúfolták
Montreal (2016): ferde, sovány, aránytalan – közutálat tárgya lett
Montreal (2017): a város inkább rájátszott a satnya fára, és komplett „ronda karácsonyi falut” épített köré
Ausztrália (2022): a karácsonyfa ágai meggyengültek, a fénysor csüngött rajta, sokan szomorú fának nevezték, amely döbbenetet váltott ki
De vajon miért szeretjük a csúnyát?
A három történet közös tanulsága egyértelmű: a tökéletes karácsony unalmas, a hibák történeteket szülnek, a csúnyaság gyakran őszinte. A ronda karácsonyfák összehozzák az embereket, vitát, nevetést, érzelmet váltanak ki, és gyakran jobban megtestesítik az ünnep lényegét, mint a steril szépség. Talán ezért nem felejtjük el őket. Mert nem szépek – hanem emberiek.
