Ezek a világ legcsúnyább karácsonyfái, némelyik igazi legenda

Kevés fa kap akkora figyelmet, mint a Trafalgar Square-i fenyő Londonban. A karácsonyfa története nemes: Norvégia 1947 óta minden évben egy lucfenyőt ajándékoz Nagy-Britanniának, köszönetként a második világháborús támogatásért. A szándék szép – az eredmény viszont évről évre vitákat szül. A hosszú, közel 40 órás szállítás után a fák ugyanis gyakran ritkák, aszimmetrikusak, „leharcoltnak” tűnnek - számolt be a Standard.

Az idei karácsonyfa a Trafalgar Square-en nem túl terebélyes, jó angol szokás szerint biztos most is sok kritikát kap – Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto

A londoni közönség pedig meglehetősen kritikus. Volt év, amikor uborkának csúfolták, máskor meg azt kérdezték ironikusan: „Hadban állunk Norvégiával?”

2023-ban annyira rossz állapotban érkezett a fa, hogy plusz ágakat vertek bele, kvázi „szépészeti beavatkozáson esett át”.

Mára odáig fajult a helyzet, hogy a karácsonyfának saját közösségi oldala van, ahol szarkasztikusan válaszol a gúnyolódóknak. Mégis minden évben felállítják – mert a történelem és a gesztus végül mindig felülírja az esztétikát.

Egy kanadai városban is ikonikussá vált a csúnya karácsonyfa

Kanadában, Orillia városában 2023-ban egy fa világítása vált virálissá. A közösségi faavatáson a tömeg visszaszámolt, a fények felgyulladtak, és csak a törzs világított. A döbbent reakciók bejárták az internetet. A magyarázat prózai volt: a karácsonyfa haldoklik, ezért az ágakat nem díszítették fel. Csakhogy a gúnyolódás helyett valami más történt, a fa kultusztárgy lett, hívta fel a figyelmet a CBC.

Lakberendezési szakértők szerint ez már nem véletlen. A „ronda karácsonyfa” a ronda pulóverek logikus folytatása, a tökéletes ünnepi Instagram-világgal való szembefordulás, nosztalgia Charlie Brown rajzfilmfigura satnya kis fenyője iránt. Az sem véletlen, hogy ma már az Amazon „csúnya karácsonyfa” másolatokat árul, a dizájnmagazinok tollfenyőket, kaktuszokat és groteszk formákat ünnepelnek. Magyarán a csúnyaság divat lett.

A fa, amely nem halt meg – Reading legendája

A csúnya karácsonyfák legendás darabjai közé kétségtelenül a pennsylvaniai Reading 2014-es fája is beletartozik. Ez volt az a fenyő, amelyet országosan kinevettek, sőt, karácsony előtt el akartak távolítani, hogy az embereknek ne kelljen nézniük. A város vezetése már majdnem kidobta – amikor megfordult a közvélemény. A lakosok elkezdték védeni. A polgármester végül megállította az „ítéletvégrehajtást”, elevenítette fel a CBS News.