Karácsonyfa egy luxusvilla áráért – itt a lista a legdrágább ünnepi fenyőkről

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A luxus ünnepi dekoráció világszerte egyre látványosabb formákat ölt, a karácsonyfa pedig sok helyen már nem csupán hagyomány, hanem státuszszimbólum. A karácsonyfa köré épített fényűző installációk ma már milliós értékű látványossággá váltak, amelyek turistákat vonzanak és közösségi médiás szenzációt teremtenek.
A karácsonyfa az ünnepi időszak egyik legfontosabb jelképe, amely azonban az elmúlt évtizedben új értelmet nyert a világ különböző pontjain. A luxusmárkák, öt csillagos hotelek és nagyvárosok évről évre versengenek egymással, hogy minél drágább, látványosabb és figyelemfelkeltőbb ünnepi dekorációt mutassanak be. A karácsonyfa így nem csupán ünnepi dísz, hanem olyan nagy értékű installációvá vált, amelynek célja az online figyelem, a turisztikai vonzerő és a márka presztízsének növelése – írja a PrestigeOnline.

karácsonyfa
Karácsonyfa rekordok: így születnek a milliókat érő ünnepi látványosságok
Fotó: Pexels

A világ legdrágább karácsonyfái

Az elmúlt években több olyan karácsonyfa-installáció is készült, amely rekordokat döntött, és világszerte címlapokra került. Az alábbiakban összefoglaltuk a legkiemelkedőbb és legköltségesebb ünnepi alkotásokat.

1. Swarovski Crystal Tree – Hongkong Nemzetközi Repülőtér

  • Érték: kb. 1,8 millió USD ~ 593 millió Ft
  • Év: 2013

A repülőtér utasai 2013-ban egy több mint 15 méter magas, több mint 2 millió Swarovski-kristállyal kirakott karácsonyfát csodálhattak meg. A fények és kristályok játéka valódi vizuális élményt nyújtott, és az installáció hamar globális szenzációvá vált.

2. Pro Aurum aranyérme-karácsonyfa – München, Németország

  • Érték: kb. 2,6 millió USD ~ 856 milló Ft
  • Év: 2024

Ez a rendkívüli karácsonyfa 2018 darab valódi aranyérméből épült fel. A három méter magas installáció nemcsak a fényűzést, hanem a valódi értéket is szimbolizálta.

03 December 2024, Bavaria, Munich: A Christmas tree made of gold coins is on display at gold dealer pro aurum. In cooperation with the Austrian Mint, the precious metal dealer is presenting the gold tree, which consists of 2,024 Vienna Philharmonic coins. The tree, which is almost three meters high, is not for sale and has a current value of around 5.3 million euros - depending on the current gold price. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Aranyérmékből készült karácsonyfa látható a Gold Dealer Pro Aurum kiállításon.
Fotó: SVEN HOPPE / DPA / AFP

3. Ginza Tanaka tömör arany karácsonyfa – Tokió, Japán

  • Érték: kb. 4,24 millió USD ~ 1,4 milliárd Ft
  • Év: 2012

A híres japán ékszerész 24 karátos tömör aranyból készített karácsonyfát. A több mint 40 kilogrammos installáció valódi remekmű, amelyet díszes arany motívumok tettek még különlegesebbé.

4. Emirates Palace Hotel karácsonyfája – Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek

  • Érték: kb. 11 millió USD ~ 3,6 milliárd Ft
  • Év: 2010

A Guinness Rekordok Könyve szerint ez a fa volt a világ legdrágábbja: 181 darab valódi ékszer, többek közt gyémántok, smaragdok és gyöngyök díszítették. A luxushotel a fényűzés szimbólumává vált.

An Emirati man walks past an 11-million-dollar Christmas tree at the Emirates Palace hotel in the Emirati capital Abu Dhabi on December 15, 2010. Christmas came in extravagant fashion to the Muslim desert emirate of Abu Dhabi as a glitzy hotel unveiled a bejewelled Christmas tree valued at more than 11 million dollars. AFP PHOTO/STR (Photo by AFP)
A karácsony extravagáns módon érkezett a muszlim sivatagi Abu Dhabi emírségbe, miután egy csillogó szálloda leleplezett egy több mint 11 millió dollár értékű, drágakövekkel kirakott karácsonyfát.
Fotó: - / AFP

5. Kempinski Hotel Bahia gyémánt karácsonyfája – Marbella, Spanyolország

  • Érték: kb. 15 millió USD ~ 4,9 milliárd Ft
  • Év: 2019

A brit designer Debbie Wingham által megálmodott karácsonyfa jelenleg a világ egyik legdrágább ünnepi installációja. Gyémántok, drágakövek, festett osztrigatojások és high-fashion inspirációk tették egyedivé.

A karácsonyfa mint globális luxusszimbólum

A világ legdrágább karácsonyfái nem csupán ünnepi díszek, hanem valódi luxusipari alkotások. A karácsonyfa ma már a kreativitás, a fényűzés és a marketing találkozási pontja, amely évről évre újabb rekordokat dönt.

