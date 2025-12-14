Karácsonyfa egy luxusvilla áráért – itt a lista a legdrágább ünnepi fenyőkről

A karácsonyfa az ünnepi időszak egyik legfontosabb jelképe, amely azonban az elmúlt évtizedben új értelmet nyert a világ különböző pontjain. A luxusmárkák, öt csillagos hotelek és nagyvárosok évről évre versengenek egymással, hogy minél drágább, látványosabb és figyelemfelkeltőbb ünnepi dekorációt mutassanak be. A karácsonyfa így nem csupán ünnepi dísz, hanem olyan nagy értékű installációvá vált, amelynek célja az online figyelem, a turisztikai vonzerő és a márka presztízsének növelése – írja a PrestigeOnline.

Karácsonyfa rekordok: így születnek a milliókat érő ünnepi látványosságok

Fotó: Pexels

A világ legdrágább karácsonyfái

Az elmúlt években több olyan karácsonyfa-installáció is készült, amely rekordokat döntött, és világszerte címlapokra került. Az alábbiakban összefoglaltuk a legkiemelkedőbb és legköltségesebb ünnepi alkotásokat.

1. Swarovski Crystal Tree – Hongkong Nemzetközi Repülőtér

Érték: kb. 1,8 millió USD ~ 593 millió Ft

Év: 2013

A repülőtér utasai 2013-ban egy több mint 15 méter magas, több mint 2 millió Swarovski-kristállyal kirakott karácsonyfát csodálhattak meg. A fények és kristályok játéka valódi vizuális élményt nyújtott, és az installáció hamar globális szenzációvá vált.

2. Pro Aurum aranyérme-karácsonyfa – München, Németország

Érték: kb. 2,6 millió USD ~ 856 milló Ft

Év: 2024

Ez a rendkívüli karácsonyfa 2018 darab valódi aranyérméből épült fel. A három méter magas installáció nemcsak a fényűzést, hanem a valódi értéket is szimbolizálta.

Aranyérmékből készült karácsonyfa látható a Gold Dealer Pro Aurum kiállításon.

Fotó: SVEN HOPPE / DPA / AFP

3. Ginza Tanaka tömör arany karácsonyfa – Tokió, Japán

Érték: kb. 4,24 millió USD ~ 1,4 milliárd Ft

Év: 2012

A híres japán ékszerész 24 karátos tömör aranyból készített karácsonyfát. A több mint 40 kilogrammos installáció valódi remekmű, amelyet díszes arany motívumok tettek még különlegesebbé.

4. Emirates Palace Hotel karácsonyfája – Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek

Érték: kb. 11 millió USD ~ 3,6 milliárd Ft

Év: 2010

A Guinness Rekordok Könyve szerint ez a fa volt a világ legdrágábbja: 181 darab valódi ékszer, többek közt gyémántok, smaragdok és gyöngyök díszítették. A luxushotel a fényűzés szimbólumává vált.

A karácsony extravagáns módon érkezett a muszlim sivatagi Abu Dhabi emírségbe, miután egy csillogó szálloda leleplezett egy több mint 11 millió dollár értékű, drágakövekkel kirakott karácsonyfát.

Fotó: - / AFP

5. Kempinski Hotel Bahia gyémánt karácsonyfája – Marbella, Spanyolország

Érték: kb. 15 millió USD ~ 4,9 milliárd Ft

Év: 2019

A brit designer Debbie Wingham által megálmodott karácsonyfa jelenleg a világ egyik legdrágább ünnepi installációja. Gyémántok, drágakövek, festett osztrigatojások és high-fashion inspirációk tették egyedivé.