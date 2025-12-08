Hírlevél
El sem hiszi, mekkora! Felgyúlt a világ legnagyobb karácsonyfája Gubbióban

Mesebeli látvány tárult a látogatók elé december 7-én. Hiszen ekkor újra felgyúltak a fények a világ legnagyobb karácsonyfa installációján az olaszországi Gubbióban. A monumentális ünnepi fénykompozíció immár 44. alkalommal ragyogja be az Ingino-hegy oldalát, és továbbra is turisták ezreit vonzza.
A világ legnagyobb, Guinness-rekorder karácsonyfa installációja 2025-ben is látványos fényárba borította az umbriai Gubbiot. A több ezer színes izzóból kirakott, fenyőformát megidéző fényalkotás minden évben különleges esemény, amelyre december 7-én gyűlik össze a tömeg. A Monte Ingino hegyoldalát beborító installáció nem hagyományos fa, hanem egy hatalmas, 650 méter magas és 350 méter széles fénykompozíció, amely a város középkori épületeitől egészen a bazilikáig ível – írja a Blikk.

karácsonyfa - A Christmass tree decorates Mount Ingino, overlooking the Umbrian city of Gubbio, 11 December 2006. The tree is 650 meters long with a surface area around 1000 square meters and covered by more than 4000 lights. (Photo by Paolo TOSTI / AFP)
Egy karácsonyfa díszíti az Ingino-hegyet, amely az umbriai Gubbio városára néz, 2006. december 11-én. 
Fotó: PAOLO TOSTI / AFP

A világ legnagyobb karácsonyfája újra beragyogta Gubbiot

A grandiózus fényinstalláció immár több mint négy évtizede az ünnepi időszak egyik legkülönlegesebb európai látványossága. A hagyomány 1981-ben indult, és azóta a város jelképe lett. A karácsonyi fényfa csúcsa egy ragyogó üstökös, amely a hegy csúcsán tündököl, míg az alsó részeket ezernyi izzó rajzolja ki a város fölött.

Karácsonyfa rekordméretben – lenyűgöző adatok

A fényinstalláció Guinness-rekordját 1991-ben kapta meg, azóta pedig minden évben hatalmas érdeklődés övezi.
Főbb méretei:

  • 650 méter magas,
  • 350 méter széles,
  • több ezer különálló fényforrás alkotja, amelyek karácsonyfa formában futnak végig a hegyoldalon.

Ez a lenyűgöző méret teszi a gubbiói fényfát a világ legnagyobb „karácsonyfájává”, amely már messziről is jól látható.

Karácsonyfa örökbefogadással – különleges hagyomány az ünnepekre

Az ünnepséghez kapcsolódik egy egyedülálló kezdeményezés is: 

bárki „örökbe fogadhat” egy izzót a fényinstallációban. 

A 15 eurós (~5600 Ft) támogatással az érdeklődők név szerint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a monumentalitásáról híres karácsonyfa a következő években is megvilágíthassa Gubbiót. A programnak külön honlapja van, ahol az örökbefogadók üzenetei is megjelennek.

Évtizedes hagyomány világhírű vendégekkel

A december 7-ei fénygyújtási ceremónia 1981-ben indult útjára és az évek alatt olyan rangos vendégeket is vonzott, mint az olasz államfő, XVI. Benedek pápa vagy Ferenc pápa. 

A helyiek és az idelátogató turisták minden évben izgatottan várják a pillanatot, amikor a sötétedő hegyoldalon egyszerre kigyullad az óriási, ünnepi karácsonyfa.

