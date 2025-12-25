Hírlevél
karácsony

Sokkoló fotók: így festenek ma a karácsonyi filmek ikonikus szereplői – galéria

Emlékszik még rájuk gyerekként, amikor minden karácsonykor velünk ünnepeltek a képernyőn? Galériánkban ikonikus karácsonyi filmek sztárjainak régi és friss fotóit gyűjtöttük össze — mutatjuk, mennyit változtak az elmúlt évtizedekben a Reszkessetek, betörők!, a Drágán add az életed! vagy az Igazából szerelem felejthetetlen szereplői.
karácsonykarácsonyi hagyományfilm

Kevés film kötődik annyira a karácsony hangulatához, mint azok a klasszikusok, amelyeknek szereplői évről évre visszatérnek a képernyőkre az ünnepek alatt. A Reszkessetek, betörők!, a Drágán add az életed! vagy az Igazából szerelem sztárjai ma már egészen másképp néznek ki, mint amikor először belopták magukat a szívünkbe — galériánkban megmutatjuk, mennyit változtak az évek során.

Akkor és most: képeken a karácsonyi filmek sztárjai, akkorésmost, összeállítás, karácsony, 2025
Galéria: Akkor és most: képeken a karácsonyi filmek sztárjai
1/24
Macaulay Culkin – Reszkessetek, betörők (1990)

 

