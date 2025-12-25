Sokkoló fotók: így festenek ma a karácsonyi filmek ikonikus szereplői – galéria

Kevés film kötődik annyira a karácsony hangulatához, mint azok a klasszikusok, amelyeknek szereplői évről évre visszatérnek a képernyőkre az ünnepek alatt. A Reszkessetek, betörők!, a Drágán add az életed! vagy az Igazából szerelem sztárjai ma már egészen másképp néznek ki, mint amikor először belopták magukat a szívünkbe — galériánkban megmutatjuk, mennyit változtak az évek során.