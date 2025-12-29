Karácsonyi gyilkosság: anyját megölte, apját megsebesítette a 18 éves fiú

2025. december 26-án, pénteken az Egyesült Államokban, Pennsylvania állam New Freeport nevű településén történt a karácsonyi gyilkosság, amikor a rendőrség riasztást kapott egy családi házhoz. A helyszínen egy férfit és egy nőt találtak lőtt sérülésekkel, miután a gyanú szerint a család 18 éves fia fegyverrel támadt rájuk, lelőtte őket az otthonuk előtt – írja a NewYorkPost.

Karácsonyi gyilkosság: családi otthon vált bűnhellyé (Illusztráció!)

Fotó: cottonbro studio / Pexels

A női sérültet kritikus állapotban szállították kórházba, ahol később életét vesztette. Az apa túlélte a támadást, de súlyos sérüléseket szenvedett.

Karácsonyi gyilkosság: A gyermekek is otthon voltak

A lövöldözés idején a család fiatalabb gyermekei is a házban tartózkodtak, bár a lövések az ingatlanon kívül dördültek el. A kiskorúakat jelenleg egy közeli rokon gondozásába helyezték.

A támadást követően a gyanúsított elmenekült a helyszínről, ezért a rendőrség nagyszabású keresőakciót indított.

A hatóságok helikoptereket, keresőkutyákat és gyalogos egységeket is bevetettek, mivel a férfit felfegyverzettnek és rendkívül veszélyesnek tartották.

Gyilkosság miatt emeltek vádat

A fiatal férfit végül 2025. december 27-én Nyugat-Virginiában fogták el a hatóságok, ellenállás nélkül. A gyanúsítottat őrizetben tartják, mielőtt visszaszállítanák Pennsylvaniába, ahol

emberölés és emberölési kísérlet miatt kell felelnie tetteiért.

