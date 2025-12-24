Bizarr karácsonyi jelenség: ünnepi fényekkel feldíszített harckocsi gurult végig a városon

A karácsonyi harckocsi advent negyedik vasárnapján tűnt fel Lengyelországban, amikor egy feldíszített tank végiggurult Zabrze utcáin. Az eseményről készült felvételek rövid idő alatt elárasztották a közösségi oldalakat.

Tank vonult fel karácsonykor egy videó szerint – (Illusztráció, a képen egy Leopard II harckocsi látható, Németországban) Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Karácsonyi harckocsi – videón az ünnepi díszbe öltözött felvonuló tank

A videókon egy német Leopard 1 harckocsi látható, amelyet kék-fehér és zöld fényekkel, valamint karácsonyfadíszekkel ékesítettek fel. A tank karácsonykor szokatlan, mégis látványos formában jelent meg a városban, a helyiek pedig telefonjaikkal rögzítették a bizarr karácsonyi jelenséget.

A feldíszített harckocsiról készült videó rövid idő alatt nagy figyelmet kapott az interneten. A karácsonyi harckocsi a városban egyszerre vált ünnepi látványossággá és meghökkentő kuriózummá, amely sokak számára emlékezetessé, bár talán kicsit ijesztővé tette az adventi időszakot.

Katonai múzeum állt az akció mögött

Az ünnepi felvonulás mögött a zabrzei katonai múzeumot működtető Mała Armia Grupy Śląsk egyesület állt. A szervezők célja az volt, hogy a haditechnikát közelebb hozzák a civilekhez, és a harckocsihoz kapcsolódó félelmet a karácsony meleg hangulatával oldják fel.

A rendőrség közlése szerint a felvonulás minden előírásnak megfelelt. A jármű biztosítással rendelkezett, megfelelő világítást kapott, a lánctalpakat gumiborítás védte, így a karácsonyi harckocsi megjelenése legálisan és biztonságosan történt Zabrze utcáin – az eseményről beszámolt a BILD.

