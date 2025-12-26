Vendégség, lakoma, plusz kilók — így lehet könnyen elkerülni a karácsonyi hízást

A karácsonyi hízás elkerülése leginkább azon múlik, hogyan készül fel az ünnepi étkezésekre, és milyen szokásokat alakít ki már a nap elején. A kutatások szerint nem az egy-egy ünnepi ebéd okozza a problémát, hanem az egymást követő túlevések és az alacsony tápértékű falatok halmozása – írj az Independent.

Egészséges, fehérjében és rostban gazdag karácsonyi falatok az ünnepi vendégségek előtt — tudatos választások a karácsonyi hízás elkerülése érdekében. Fotó:Illusztráció/Unplash

Egyen okosan, mielőtt vendégségbe indul — ez segít a karácsonyi hízás elkerülésében

Az év végi partik tele vannak zsíros, sós és cukros falatokkal. Egy magas fehérje- és rosttartalmú előétkezés — például joghurt, hummusz zöldségekkel vagy egy marék olajos mag — fokozza a teltségérzetet, így kevesebbet eszik később. Ez az egyik leghatékonyabb eszköz a karácsonyi hízás elkerülése érdekében.

Ne dőljön be az „alacsony szénhidrátos” alkoholnak

Sokan hiszik, hogy az alacsony szénhidráttartalmú italok segítenek a karácsonyi hízás elkerülésében, de a valóság más. Az alkohol kalóriatartalma nem a szénhidrátból, hanem magából az alkoholból származik. A mértékletesség és a vízfogyasztás sokkal többet számít, mint a címke.

Egészségesebb karácsonyi menü — olcsóbban

A közvélekedéssel ellentétben az egészséges étkezés nem drágább. Friss tengeri herkentyűk, szezonális saláták, fagyasztott zöldségek és olívaolaj használata mind hozzájárul a karácsonyi hízás elkerüléséhez, miközben sokszor olcsóbbak is ezek a megoldások. A feldolgozott, előre csomagolt ételek elhagyása különösen sokat számít.

Soha ne hagyja ki a karácsonyi reggelit

Sokan „spórolni” akarnak a kalóriákkal, ezért alig esznek reggel. A kutatások szerint ez fokozott éhséghez és édesség utáni vágyhoz vezet. Egy fehérjedús reggeli, például tojás teljes kiőrlésű pirítóssal és avokádóval, segít stabilan tartani az étvágyat — és kulcsszerepet játszik a karácsonyi hízás elkerülésében.

