lottónyeremény

Ennél jobb helyre aligha kerülhetett volna a 183 milliárd forintos lottónyeremény – videó

A pusztító nyári erdőtüzek után most történelmi lottónyeremény kaptak a spanyolországi León tartományban fekvő települések. Az ország híres karácsonyi sorsolásán, az El Gordón, több százmillió eurót nyertek olyan városok lakói, amelyeket hónapokkal ezelőtt még természeti katasztrófa sújtott. A karácsonyi lottónyeremény talán némi kárpótlást jelent számukra.
A legnagyobb nyertes La Bañeza városa lett, ahol a lakosok összesen 468 millió eurón, vagyis közel 183 milliárd forinton osztozhatnak a karácsonyi lottónyereménynek köszönhetően. A mindössze 11 ezer fős településen a nyertes szelvényeket főként baráti társaságok, munkatársak és egy helyi futballklub tagjai vásárolták meg közösen. A főnyereményt érő szám a 79432 volt.

karácsonyi lottónyeremény, MADRID, SPAIN - DECEMBER 22: Owners of a lottery office celebrate after the traditional Spanish Christmas Lottery draw, as part of the top prize-winning number 79,432 was sold at their administration in the La Elipa neighborhood of Madrid, Spain on December 22, 2025. Diego Radames / Anadolu (Photo by Diego Radames / Anadolu via AFP)
Óriási volt a boldogság a karácsonyi lottónyeremény után - Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Jó helyre került a karácsonyi lottónyeremény

A szerencse különösen sokat jelent a város számára, mivel alig négy hónap telt el azóta, hogy súlyos erdőtüzek pusztították a környéket. León tartományban mintegy 8000 hektárnyi terület égett le, és egy 35 éves helyi férfi életét vesztette az oltási munkálatok során. A nyár folyamán Spanyolország teljes területének csaknem 0,8 százaléka vált a lángok martalékává. Egy X-en közzétett videón az látható, ahogy La Bañezában a hatalmas nyereményt ünneplik. 

La Bañeza polgármestere, Javier Carrera szerint a lottónyeremény „reményt és lelkesedést hozott” a város életébe az erdőtüzek után, különösen annak fényében, hogy idén bezárt egy helyi cukorgyár is, ami több tucat munkahely megszűnését eredményezte.

A főnyereményből jelentős összeg jutott a szintén tűz sújtotta Villablino városának is, ahol 200 millió eurót (körülbelül 75 milliárd forint) nyertek a lakosok. A település polgármestere, Mario Rivas úgy fogalmazott:

 Szükségünk volt egy jó hírre.”

A környéket idén nemcsak az erdőtüzek, hanem két bányaszerencsétlenség is megrázta, amelyekben öt ember halt meg.

A szerencse más településeket sem került el: La Pola de Gordón 60 millió eurón (közel 23 milliárd forint) osztozhat, míg Madrid egyik munkáskerülete 64 millió eurót (körülbelül 24 milliárd forint) kapott a jackpotból. Villablinóban a nyertes szelvények többségét egy helyi Alzheimer-egyesület árusította.

Az egyik nyertes, Maribel Martín éppen bevásárolt, amikor fia felhívta a jó hírrel.

Nagyon mélyponton voltunk, ez a pénz csodálatos ajándék”

 – mondta. A férfi hozzátette: a nyereményből szeretne segíteni másokon és „élvezni egy kicsit az életet”.

Kétszer nyertek főnyereményt

Egy walesi házaspár életében másodszor nyerte meg a lottófőnyereményt, pedig a szakértők szerint erre mindössze 24 billió az egyhez volt az esély.

7 milliárd forintos főnyeremény a Szilveszteri Szuperlottón

A Szerencsejáték Zrt. különleges meglepetéssel készül az év végére, így az új esztendő valakinek álomszerűen indulhat.

 

