Ennél jobb helyre aligha kerülhetett volna a 183 milliárd forintos lottónyeremény – videó

A legnagyobb nyertes La Bañeza városa lett, ahol a lakosok összesen 468 millió eurón, vagyis közel 183 milliárd forinton osztozhatnak a karácsonyi lottónyereménynek köszönhetően. A mindössze 11 ezer fős településen a nyertes szelvényeket főként baráti társaságok, munkatársak és egy helyi futballklub tagjai vásárolták meg közösen. A főnyereményt érő szám a 79432 volt.

Óriási volt a boldogság a karácsonyi lottónyeremény után - Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Jó helyre került a karácsonyi lottónyeremény

A szerencse különösen sokat jelent a város számára, mivel alig négy hónap telt el azóta, hogy súlyos erdőtüzek pusztították a környéket. León tartományban mintegy 8000 hektárnyi terület égett le, és egy 35 éves helyi férfi életét vesztette az oltási munkálatok során. A nyár folyamán Spanyolország teljes területének csaknem 0,8 százaléka vált a lángok martalékává. Egy X-en közzétett videón az látható, ahogy La Bañezában a hatalmas nyereményt ünneplik.

La #LoteríaRTVE ha repartido en La Bañeza, León, más de 460 millones de euros. Buena parte ha ido a parar al equipo de fútbol municipal, que bromea con que podrían fichar a Mbappé, aunque el presidente prefiere quedarse con los suyos.



▶️https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/dbhOaVPJCc — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 22, 2025

La Bañeza polgármestere, Javier Carrera szerint a lottónyeremény „reményt és lelkesedést hozott” a város életébe az erdőtüzek után, különösen annak fényében, hogy idén bezárt egy helyi cukorgyár is, ami több tucat munkahely megszűnését eredményezte.

A főnyereményből jelentős összeg jutott a szintén tűz sújtotta Villablino városának is, ahol 200 millió eurót (körülbelül 75 milliárd forint) nyertek a lakosok. A település polgármestere, Mario Rivas úgy fogalmazott:

Szükségünk volt egy jó hírre.”

A környéket idén nemcsak az erdőtüzek, hanem két bányaszerencsétlenség is megrázta, amelyekben öt ember halt meg.

A szerencse más településeket sem került el: La Pola de Gordón 60 millió eurón (közel 23 milliárd forint) osztozhat, míg Madrid egyik munkáskerülete 64 millió eurót (körülbelül 24 milliárd forint) kapott a jackpotból. Villablinóban a nyertes szelvények többségét egy helyi Alzheimer-egyesület árusította.

Az egyik nyertes, Maribel Martín éppen bevásárolt, amikor fia felhívta a jó hírrel.

Nagyon mélyponton voltunk, ez a pénz csodálatos ajándék”

– mondta. A férfi hozzátette: a nyereményből szeretne segíteni másokon és „élvezni egy kicsit az életet”.