Ennél jobb helyre aligha kerülhetett volna a 183 milliárd forintos lottónyeremény – videó

A legnagyobb nyertes La Bañeza városa lett, ahol a lakosok összesen 468 millió eurón, vagyis közel 183 milliárd forinton osztozhatnak a karácsonyi lottónyereménynek köszönhetően. A mindössze 11 ezer fős településen a nyertes szelvényeket főként baráti társaságok, munkatársak és egy helyi futballklub tagjai vásárolták meg közösen. A főnyereményt érő szám a 79432 volt.
Jó helyre került a karácsonyi lottónyeremény
A szerencse különösen sokat jelent a város számára, mivel alig négy hónap telt el azóta, hogy súlyos erdőtüzek pusztították a környéket. León tartományban mintegy 8000 hektárnyi terület égett le, és egy 35 éves helyi férfi életét vesztette az oltási munkálatok során. A nyár folyamán Spanyolország teljes területének csaknem 0,8 százaléka vált a lángok martalékává. Egy X-en közzétett videón az látható, ahogy La Bañezában a hatalmas nyereményt ünneplik.
La Bañeza polgármestere, Javier Carrera szerint a lottónyeremény „reményt és lelkesedést hozott” a város életébe az erdőtüzek után, különösen annak fényében, hogy idén bezárt egy helyi cukorgyár is, ami több tucat munkahely megszűnését eredményezte.
A főnyereményből jelentős összeg jutott a szintén tűz sújtotta Villablino városának is, ahol 200 millió eurót (körülbelül 75 milliárd forint) nyertek a lakosok. A település polgármestere, Mario Rivas úgy fogalmazott:
Szükségünk volt egy jó hírre.”
A környéket idén nemcsak az erdőtüzek, hanem két bányaszerencsétlenség is megrázta, amelyekben öt ember halt meg.
A szerencse más településeket sem került el: La Pola de Gordón 60 millió eurón (közel 23 milliárd forint) osztozhat, míg Madrid egyik munkáskerülete 64 millió eurót (körülbelül 24 milliárd forint) kapott a jackpotból. Villablinóban a nyertes szelvények többségét egy helyi Alzheimer-egyesület árusította.
Az egyik nyertes, Maribel Martín éppen bevásárolt, amikor fia felhívta a jó hírrel.
Nagyon mélyponton voltunk, ez a pénz csodálatos ajándék”
– mondta. A férfi hozzátette: a nyereményből szeretne segíteni másokon és „élvezni egy kicsit az életet”.
Kétszer nyertek főnyereményt
