Levezették óráról órára, mit művel a karácsonyi menü a testünkkel

De mi történik pontosan a testedben, miután lecsúszik a kiadós karácsonyi menü? És mit tehetsz azért, hogy az ünnepi lakoma ne zsírként, hanem energiaként hasznosuljon? – a kérdésekre a Sun kereste a választ.
1. óra a karácsonyi menü elfogyasztása után: Az élvezet és a felszívódás időszaka
Az első falatok mindig a legjobbak. Ilyenkor még minden forró, az étvágy határtalan, és a pulyka is kevésbé tűnik száraznak. Az első órában szívódik fel a legtöbb tápanyag.
A lebontás már a szájban elkezdődik, az enzimek rögtön munkához látnak
– magyarázza Signe Svanfeldt, a Lifesum vezető dietetikusa.
A szénhidrátok (krumpli, töltelék, desszert) glükózzá alakulnak és energiát adnak, a pulykahús fehérjéi az izmok regenerálódását segítik, a zsírok (gravy szósz, baconös fogások) segítik a zsírban oldódó vitaminok – A, D és E – felszívódását.
2. óra – Energia vagy zsír?
Ebben az időszakban a tápanyagok a véráramon keresztül jutnak el „feladatuk helyszínére”. A vércukorszint megemelkedik – és itt dől el a nagy kérdés: elégeted vagy eltárolod?
Ha az étkezés után sétálni indulsz, nagyobb eséllyel használja fel a szervezet energiaként az ételt. Ha viszont elnyúlsz a kanapén, a felesleg könnyebben raktározódik zsírként
– mondja a szakértő. Ebben az órában jelentkezhet a híres „karácsonyi kajakóma” is.
3. óra – Jön az energiazuhanás
A cukorban gazdag ünnepi fogások – különösen a desszertek – gyors vércukorszint-emelkedést, majd hirtelen visszaesést okozhatnak. Ez az oka annak, hogy sokan délután 3 körül álmosak, ingerlékenyek, vagy egyszerűen lelassulnak. Ez a jelenség a szakértők szerint a klasszikus „karácsonyi délutáni fáradtság”.
4–12. óra – A rostok ideje
A fel nem szívódott étel a vastagbélbe jut. Itt különösen fontos szerepet kap a rost.
A rostok segítik az emésztést, táplálják a bélflórát, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és az elhízás kockázatát
– mondja Svanfeldt, aki hangsúlyozta, hogy a sok zöldség fogyasztása elősegíti a gyorsabb emésztést, míg a kevés rost bevitel puffadáshoz, székrekedéshez vezethet.
Jó hír, hogy egyetlen kiadós étkezés nem okoz tartós súlygyarapodást, hacsak nem válik rendszeressé. A probléma inkább az, ha napokon át túlesszük magunkat, ha alig mozgunk, és folyamatosan cukros nassolnivalókhoz nyúlunk. A karácsonyi fogás valódi terhelés a szervezetnek, de nem ellenség. Egy kis tudatossággal, mozgással és rostban gazdag köretekkel az ünnepi lakoma élvezet marad – nem pedig lelkiismeret-furdalás.
Egy apró hiba elronthatja az ünnepet – így készítse biztonságosan a karácsonyi fogásokat
Az ünnepi vendéglátás középpontjában a megszokott ízek és fogások állnak, ugyanakkor a karácsonyi menü elkészítése fokozott odafigyelést igényel. A karácsonyi menü élelmiszerbiztonsági szabályai segítenek abban, hogy a halászlé, a pulyka sütése és a töltött pulyka is gond nélkül kerüljön az asztalra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja idén is összeállította a legfontosabb élelmiszerbiztonsági iránymutatásokat, amelyek betartása különösen javasolt a hagyományos karácsonyi menüsor elkészítése során, írtuk az Origón.
A karácsonyi halászlé titkai: apró lépések, amelyekkel biztos a siker
A karácsonyi készülődés már javában tart, sok családban pedig a klasszikus fogások között ott szerepel a halászlé is. A halászlé elkészítése azonban nemcsak hagyomány, hanem felelősség is: élelmiszerbiztonsági szempontból több fontos szabályt érdemes betartani, hogy az ünnepi étel ne okozzon egészségügyi kockázatot, hívtuk fel a figyelmet az Origón.