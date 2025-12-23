Levezették óráról órára, mit művel a karácsonyi menü a testünkkel

De mi történik pontosan a testedben, miután lecsúszik a kiadós karácsonyi menü? És mit tehetsz azért, hogy az ünnepi lakoma ne zsírként, hanem energiaként hasznosuljon? – a kérdésekre a Sun kereste a választ.

A karácsonyi menü megterhelő a szerveztünk számára, de egy kis odafigyeléssel megúszhatjuk a pluszkilókat – Fotó: pexels.com (illusztráció)

1. óra a karácsonyi menü elfogyasztása után: Az élvezet és a felszívódás időszaka

Az első falatok mindig a legjobbak. Ilyenkor még minden forró, az étvágy határtalan, és a pulyka is kevésbé tűnik száraznak. Az első órában szívódik fel a legtöbb tápanyag.

A lebontás már a szájban elkezdődik, az enzimek rögtön munkához látnak

– magyarázza Signe Svanfeldt, a Lifesum vezető dietetikusa.

A szénhidrátok (krumpli, töltelék, desszert) glükózzá alakulnak és energiát adnak, a pulykahús fehérjéi az izmok regenerálódását segítik, a zsírok (gravy szósz, baconös fogások) segítik a zsírban oldódó vitaminok – A, D és E – felszívódását.

2. óra – Energia vagy zsír?

Ebben az időszakban a tápanyagok a véráramon keresztül jutnak el „feladatuk helyszínére”. A vércukorszint megemelkedik – és itt dől el a nagy kérdés: elégeted vagy eltárolod?

Ha az étkezés után sétálni indulsz, nagyobb eséllyel használja fel a szervezet energiaként az ételt. Ha viszont elnyúlsz a kanapén, a felesleg könnyebben raktározódik zsírként

– mondja a szakértő. Ebben az órában jelentkezhet a híres „karácsonyi kajakóma” is.

3. óra – Jön az energiazuhanás

A cukorban gazdag ünnepi fogások – különösen a desszertek – gyors vércukorszint-emelkedést, majd hirtelen visszaesést okozhatnak. Ez az oka annak, hogy sokan délután 3 körül álmosak, ingerlékenyek, vagy egyszerűen lelassulnak. Ez a jelenség a szakértők szerint a klasszikus „karácsonyi délutáni fáradtság”.

4–12. óra – A rostok ideje

A fel nem szívódott étel a vastagbélbe jut. Itt különösen fontos szerepet kap a rost.

A rostok segítik az emésztést, táplálják a bélflórát, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és az elhízás kockázatát

– mondja Svanfeldt, aki hangsúlyozta, hogy a sok zöldség fogyasztása elősegíti a gyorsabb emésztést, míg a kevés rost bevitel puffadáshoz, székrekedéshez vezethet.

Jó hír, hogy egyetlen kiadós étkezés nem okoz tartós súlygyarapodást, hacsak nem válik rendszeressé. A probléma inkább az, ha napokon át túlesszük magunkat, ha alig mozgunk, és folyamatosan cukros nassolnivalókhoz nyúlunk. A karácsonyi fogás valódi terhelés a szervezetnek, de nem ellenség. Egy kis tudatossággal, mozgással és rostban gazdag köretekkel az ünnepi lakoma élvezet marad – nem pedig lelkiismeret-furdalás.

