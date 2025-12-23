Elképesztő karácsonyi rablás – Mikulások és manók fosztották ki a szupermarketet

A karácsonyi rablás szó szerint ünnepi díszbe öltözve zajlott le, amikor Mikulásnak és manóknak maszkírozott alakok lepték el az egyik esti bevásárlást.
Karácsonyi rablás: Mikulás és manók rohanták meg a szupermarketet
Az akció este kilenc után történt egy montreali üzletben, ahol a jelmezes csapat szó szerint lekaparta a polcokat. A szupermarket kifosztása nem csendben zajlott: bevásárlókocsik csörömpöltek, dobozok tűntek el, az egész jelenet inkább hasonlított egy performanszra, mint egy klasszikus bolt kirablására.
A helyszín Montreal egyik Metro üzlete volt, ahol a zsákmány értéke nagyjából 3000 dollárra (990 ezer forint) rúgott.
Karácsonyi jelmezes rablás
A történet itt kapott csavart. A maszkos csapat később vállalta az akciót, és azt állította: nem lopásról, hanem „élelmiszer-gyűjtésről” volt szó. Az élelmiszerlopás szerintük tudatos döntés volt, amely mögött aktivista szándék állt.
Állításuk szerint ételt loptak, majd nem megtartották, hanem szétosztották: a megmaradt élelmiszerek szociális ellátók hűtőibe kerültek,illetve Montreál városának egy karácsonyfája alá.
Mikulásnak öltözve raboltak ki egy boltot
A rablás gyorsan bejárta az internetet. Volt, aki modern Robin Hood-történetként ünnepelte, mások szerint ez egyszerűen szupermarket kifosztása, ünnepi köntösbe csomagolva.
A bolt közben hangsúlyozta: a karácsonyi jelmez nem jelent felmentést a törvény alól, és arra is emlékeztettek, hogy az üzletlánc már korábban is jelentős összegekkel támogatta a rászorulókat – számolt be az esetről a New York Post.
Az utcán verekedett össze a Grincs és a Mikulás
Tavaly egy dühös Grincs verekedésbe keveredett a pénz miatt a Mikulással. Ráadásul végül mindkettőjüket letartóztatták.
Mikulásnak öltözött motorosok lepték el Köln utcáit
Pár éve Mikulásnak öltözött motorosok jelentek meg Németországban. Mutatjuk a látványos képeket!