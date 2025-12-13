Hírlevél
Rendkívüli

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra – videón a pusztítás

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

karácsony

Karácsonyi szokások a világ különböző országaiban, ahol az ünnep nem az ajándékról szól

Úgy érzi, hogy a karácsony már inkább a reklámokról és akciókról, mint a csendes együttlétről szól? Ebben a cikkben a különféle karácsonyi szokások a világban mutatják meg, hogyan kerülhet újra a kapcsolódás az ünnepek középpontjába. Izlandtól Japánon és Finnországon át egészen Venezueláig olyan hagyományokat ismerünk meg, ahol a közös élmény fontosabb, mint az ajándékhegyek.

karácsonyfa, fenyőfa, karácsonyi szokások
Érdekes karácsonyi szokások világszerte más és más részét emelik ki az ünnepnek (illusztráció)
Karácsonyi szokások a világ különböző népeinél

Egy, a BBC oldalán megjelent cikk összeszedte hogyan ünnepelnek ott, ahol a karácsony nem a bevásárlóközpontokban, hanem könyvek, gyertyák, játékok és közös rituálék körül forog. Izlandtól Japánon és Finnországon át egészen Venezueláig olyan szokásokat találtunk, ahol az együttlét, a kreativitás és az emlékezés fontosabb, mint a fa alá pakolt dobozok száma. Ezek a hagyományok akár apró részleteikben is könnyen beépíthetők a saját ünnepünkbe, ha idén kevesebb pénzt és több figyelmet szeretnénk adni.

1. Izland – könyvolvasás gyertyafénynél

Izlandon karácsony előtt „könyváradat” indul: rengeteg új könyv jelenik meg, mert történelmileg a könyv volt a legpraktikusabb ajándék. December 24-én a családok ajándékot adnak egymásnak, megvacsoráznak, majd az estét az új könyvek olvasásával töltik gyertyafénynél, édességgel és itallal. A szokás támogatja a kis könyvpiacot és az izlandi nyelvet, és egy nagyon nyugodt, intim karácsonyi estét teremt. Azért vonzó, mert bárhol könnyen lemásolható: elég egy könyv és egy kis csend.

2. Japán – romantikus szenteste

Japánban a karácsony nem családi, hanem páros, romantikus ünnep, inkább a Valentin-napra hasonlít. Szenteste a párok étterembe mennek, fényekben úszó utcákon sétálnak, a luxushotelek speciális ajánlatokkal készülnek. Az ünnepi desszert a könnyű piskótatorta tejszínnel és eperrel (kurisumasu keki), ami vizuálisan is „ünnepi romantika”. Lényege, hogy a nagy év végi káoszban külön, védett figyelmet kap a párkapcsolat.

3. Ausztrália – családi krikettmeccs

Ausztráliában a karácsony nyárra esik, így a napfény, a kerti összejövetelek és a laza hangulat dominál. Sok családban hagyomány a karácsonyi krikettmeccs, ahol mindenki játszik, kortól és tudásszinttől függetlenül. A játék nem az eredményről, hanem a közös nevetésről, a részvételről és a laza szabályokról szól (a kisgyereknek gyakran „elnézik” a kiesést). Hidegebb országokban ugyanezt a szerepet egy társasjáték vagy bármilyen közös játék veheti át.

4. Finnország – temetőlátogatás és megemlékezés

Finnországban a karácsony fontos része az elhunyt szerettekre való emlékezés. Szenteste a családok temetőbe mennek, gyertyát gyújtanak a sírokon, és így a temetők hóval és gyertyafénnyel teli, nyugodt, meditatív terekké válnak. A finn háztartások nagy része részt vesz ebben, ezért ez kollektív, mégis nagyon személyes rituálé. Gyakran egy családi szaunázás követi, ami tovább erősíti az összetartozás élményét.

5. Ukrajna – pókok és pókhálók szerencséje

Nyugat-Ukrajnában a karácsonyfa jellegzetes dísze a csillogó, kézműves pókháló, nem csak a klasszikus gömb és csillag. A hagyomány egy meséből ered, ahol egy pók „feldíszíti” egy szegény asszony fáját, és ettől kezdve a család nem szűkölködik. Az emberek papírból és drótból készítenek finom hálódíszeket, sőt a valódi pókhálót is szerencsének tartják, ezért ilyenkor nem takarítják le.

6. Dánia – közös kézműveskedés

A dán klippe klistre napokon családok, iskolák, munkahelyek közösen vágnak, ragasztanak, papírszíveket, csillagokat, girlandokat készítenek. A cél nem a tökéletes dizájn, hanem a közös kreatív idő, a beszélgetés, a nevetés – mindezt sütik, æbleskiver és forralt bor kíséri.

7. Venezuela – görkorival a hajnali misére

Venezuelában a karácsonyi időszakban a templomi szertartások hangosak, közösségiek, tele zenével, harangszóval és petárdákkal. A legkülönlegesebb rész az, ahogyan sokan a hajnali Misa de Aguinaldóra érkeznek: görkorcsolyán vagy görkorin. A gyerekek korán lefekszenek, hogy fel tudjanak kelni, a felnőttek pedig akár az éjszakán át gurulnak a templomig. Így az ünnepi mise nem csak komoly, hanem játékos, felszabadult, utcai közösségi élménnyé válik.

 

 

