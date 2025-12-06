Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

A franciaországi Sainte-Anne városában egy ittas sofőr autója egy ételes furgonnak ütközött, majd letarolta a karácsonyi vásár mellett álló tömeget. Erről december 6-án számolt be a Franceinfo médiacég.

Tragédia a karácsonyi vásáron. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Karácsonyi vásárból tragédia: több tucat sérült Sainte-Anne-ben

„Helyi idő szerint nem sokkal 19:30 után az autó letért az útról és nekiütközött a furgon mellett összegyűlt embereknek Sainte-Anne városában. A baleset a Schœlcher téren történt, a városháza és a templom közelében” – írta a lap.

A történtek következtében 27 ember sérült meg, köztük hét gyerek. A 45 éves sofőrt rövid időn belül őrizetbe vették. Mint kiderült, szervezetében kábítószer és alkohol is volt.

Korábban, október 5-én a bolgárországi Várna közelében rendezett raliversenyen egy sportautó csapódott a nézők közé: egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. A beszámolók szerint a balesetben egy 60 éves szurkoló vesztette életét, és legalább nyolc ember különböző sérüléseket szenvedett. Az ütközés egy T-alakú kereszteződésben történt.