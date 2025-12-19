Hírlevél
Így rettegnek Nyugat-Európában: képeken a terror miatt körbebarikádozott karácsonyi vásárok

2016-ban acélgerendákkal megpakolt kamion hajtott a tömegbe egy berlini karácsonyi vásárban. A támadásba 12-en meghaltak és 49-en megsebesültek. Azóta a karácsonyi vásárok hangulata megváltozott, és a védekezést ezeken a rendezvényekre jelentősen megemelték.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, kilenc évvel ezelőtt, 2016. december 19-én Európa egyik legszebb adventi estéje vált rémálommá. Egy iszlamista véres terrortámadást hajtott végre: teherautóval hajtott a tömegbe Berlin szívében, a Breitscheidplatzon felállított karácsonyi vásárnál. Az akció 13 ember életét követelte, több tucatnyian megsérültek – a sokk pedig egész Európát megbénította.

karácsonyi vásár, karácsonyivásár, biztonság, kerítés, karácsonyivásárkerítés, A security officer stands in front of the Christmas market outside the banking district in central Frankfurt am Main, western Germany, on December 4, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Karácsonyi vásár a németországi Frankfurtban
A szomorú évforduló miatt képeken mutatjuk, hogy miképp alakultak át Európa karácsonyi vásárai:

karácsonyi vásár, karácsonyivásár, biztonság, kerítés, karácsonyivásárkerítés, 25 November 2025, Brandenburg, Frankfurt (Oder): Security measures at the Christmas market in Frankfurt (Oder). Increasing security requirements and higher costs are a burden
karácsonyi vásár, karácsonyivásár, biztonság, kerítés, karácsonyivásárkerítés, Anti-terror blockages are seen in front of the Christmas market as a crowd of people is seen at the Cologne Christmas market in Cologne, Germany, on December 6, 2025. (Photo
karácsonyi vásár, karácsonyivásár, biztonság, kerítés, karácsonyivásárkerítés, A general view shows anti-terrorist bollards placed in front of the Christmas market in the city center of Frankfurt, Germany, on November 28, 2025. (Photo by Ying Tang/NurPh
Galéria: Így védik nyugat Európában a karácsonyi vásárokat
Karácsonyi vásár a németországi Frankfurtban

 

 

