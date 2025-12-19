Így rettegnek Nyugat-Európában: képeken a terror miatt körbebarikádozott karácsonyi vásárok

Ahogy az Origo is beszámolt róla, kilenc évvel ezelőtt, 2016. december 19-én Európa egyik legszebb adventi estéje vált rémálommá. Egy iszlamista véres terrortámadást hajtott végre: teherautóval hajtott a tömegbe Berlin szívében, a Breitscheidplatzon felállított karácsonyi vásárnál. Az akció 13 ember életét követelte, több tucatnyian megsérültek – a sokk pedig egész Európát megbénította.

Karácsonyi vásár a németországi Frankfurtban

Fotó: / AFP

A szomorú évforduló miatt képeken mutatjuk, hogy miképp alakultak át Európa karácsonyi vásárai: