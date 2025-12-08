Vége a titkolózásnak, Katy Perry megmutatta szerelmét

Nincs több kérdőjel, Katy Perry és Justin Trudeau a múlt hét végén posztoltak közös fotókat és videót az Instagram-oldalukon, amelyeken a pár Japánban, Tokióban látható – ezzel azt kürtölték világgá, hogy ők most már egy pár.
A fényképek között szerepel egy szelfi, amin az énekesnő és a volt miniszterelnök arcukat egymásnak nyomva mosolyognak, illetve olyan jelenetek is, amelyek során közösen vacsoráznak: sushi-falatok mellett láthatóak, miközben Trudeau gyengéden átöleli szerelmét – számolt be a BBC. Perry a bejegyzéshez azt írta: „Tokiói pillanatok a turnén és még több.”
Katy Perry éppen turnézik
A japán utazás nem csupán turistáskodás volt: a pár közösen részt vett egy diplomáciai találkozón is, ahol találkoztak a korábbi japán miniszterelnökkel, Fumio Kishidával és feleségével.
Kishida a közös ebédet követően posztolt is egy fotót – és Katy Perryt Trudeau partnerének nevezte.
Trudeau pedig viszonozta a gesztust, nyilvánosan is megköszönte Kishidának a találkozót. Amúgy Katy Perry a világ körüli Lifetimes turnéja részeként látogatott el most Japánba.
Az Origón egy képgalériát is összegyűjtöttünk az amerikai popsztár budapesti fellépésének legemlékezetesebb momentumaiból.