Katy Perry

Vége a titkolózásnak, Katy Perry megmutatta szerelmét

11 órája
Olvasási idő: 4 perc
Eddig csak pletykáltak róla, hogy a híres amerikai énekesnő összejött a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Most azonban Katy Perry és Justin Trudeau hivatalosan is bevallották kapcsolatukat. Az énekesnő Japánból posztolt szerelmes fotókat és videókat, melyek megerősítik a hónapok óta terjedő híreket.
Katy PerryénekesnőszerelemJustin Trudeau

Nincs több kérdőjel, Katy Perry és Justin Trudeau a múlt hét végén posztoltak közös fotókat és videót az Instagram-oldalukon, amelyeken a pár Japánban, Tokióban látható – ezzel azt kürtölték világgá, hogy ők most már egy pár.

Justin Trudeau és Katy Perry
Justin Trudeau és Katy Perry első közös fényképe
Fotó: Instagram

A fényképek között szerepel egy szelfi, amin az énekesnő és a volt miniszterelnök arcukat egymásnak nyomva mosolyognak, illetve olyan jelenetek is, amelyek során közösen vacsoráznak: sushi-falatok mellett láthatóak, miközben Trudeau gyengéden átöleli szerelmét – számolt be a BBC. Perry a bejegyzéshez azt írta: „Tokiói pillanatok a turnén és még több.”

Katy Perry éppen turnézik

A japán utazás nem csupán turistáskodás volt: a pár közösen részt vett egy diplomáciai találkozón is, ahol találkoztak a korábbi japán miniszterelnökkel, Fumio Kishidával és feleségével. 

Kishida a közös ebédet követően posztolt is egy fotót – és Katy Perryt Trudeau partnerének nevezte. 

Trudeau pedig viszonozta a gesztust, nyilvánosan is megköszönte Kishidának a találkozót. Amúgy Katy Perry a világ körüli Lifetimes turnéja részeként látogatott el most Japánba.

Az Origón egy képgalériát is összegyűjtöttünk az amerikai popsztár budapesti fellépésének legemlékezetesebb momentumaiból.

 

