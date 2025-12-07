Hírlevél
Egy fotó, amely örökre megváltoztatta a Földről alkotott képünket

Ötvenhárom év telt el azóta, hogy az Apollo–17 űrhajósai elkészítették a történelem egyik legfontosabb felvételét. A "kék üveggolyó" fotó ma is az első, ember által készített teljes Föld-képként él tovább. A NASA legendás felvételét világszerte milliók látták, és máig az emberiség egyik legtöbbet reprodukált fotójaként tartják számon.
NASAApollo – 17Kék Üveggolyófelvétel

Amikor 1972. december 7-én elkészült a "kék üveggolyó fotó", az Apollo–17 legénysége még nem sejtette, hogy egy olyan képet rögzít, amely fél évszázaddal később is a „teljes Földet ábrázoló ikonikus űrfotó” kategóriájában szerepel majd. A felvétel több mint 29 000 kilométer távolságból mutatja a bolygót, különleges részletességgel megörökítve Afrikát, az Indiai-óceánt, Madagaszkárt és az Antarktiszt. Az évforduló ma már annak is emléket állít, mennyire ritka és megismételhetetlen pillanat volt, amikor az emberiség először látta így teljes egészében a saját bolygóját.

Apollo–17 a Holdon — ugyanennek a missziónak köszönhetjük a kék üveggolyó fotót is.
Apollo–17 a Holdon — ugyanennek a missziónak köszönhetjük a kék üveggolyó fotót is. Fotó: NASA

A kék üveggolyó fotó születése – az Apollo–17 történelmi pillanata

1972-ben az Apollo–17 az utolsó emberes holdküldetésként indult útnak. A start után alig öt órával az űrhajó már olyan távolságban járt, hogy a Föld teljes egészében látható volt az ablakból — így született meg a NASA archívumában az AS17-148-22727 jelű felvétel, amelyet később "kék üveggolyó" (Blue Marble) fotó néven ismert meg a világ.

Ki készítette a felvételt?

Bár a NASA hivatalosan a teljes legénységet tünteti fel, a későbbi interjúk és vizsgálatok alapján szinte bizonyos, hogy Harrison Schmitt rögzítette a képet, egy 70 mm-es Hasselblad kamerával és 80 mm-es Zeiss objektívvel.

Miért volt egyedi ez a perspektíva?

Az évszak miatt az Antarktisz teljes területét érte a napsütés — ilyen felvételt előtte és azóta sem készített ember. A képen jól látszanak Afrika partvonalai, a kontinens feletti felhőmintázatok, valamint egy erős ciklon is, amelyet a modern kutatók ma már atmoszferikus modellek validálására is használnak.

A fotó hatása 53 év távlatából
A 70-es évek környezetvédelmi mozgalmaiban a kép a bolygó sérülékenységének jelképévé vált. Azóta rengeteg művészeti, tudományos és oktatási projekt alapja lett, és mára a világ egyik legismertebb vizuális dokumentuma — öt évtizeddel később is.

