Egy fotó, amely örökre megváltoztatta a Földről alkotott képünket

Amikor 1972. december 7-én elkészült a "kék üveggolyó fotó", az Apollo–17 legénysége még nem sejtette, hogy egy olyan képet rögzít, amely fél évszázaddal később is a „teljes Földet ábrázoló ikonikus űrfotó” kategóriájában szerepel majd. A felvétel több mint 29 000 kilométer távolságból mutatja a bolygót, különleges részletességgel megörökítve Afrikát, az Indiai-óceánt, Madagaszkárt és az Antarktiszt. Az évforduló ma már annak is emléket állít, mennyire ritka és megismételhetetlen pillanat volt, amikor az emberiség először látta így teljes egészében a saját bolygóját.

Apollo–17 a Holdon — ugyanennek a missziónak köszönhetjük a kék üveggolyó fotót is. Fotó: NASA

A kék üveggolyó fotó születése – az Apollo–17 történelmi pillanata

1972-ben az Apollo–17 az utolsó emberes holdküldetésként indult útnak. A start után alig öt órával az űrhajó már olyan távolságban járt, hogy a Föld teljes egészében látható volt az ablakból — így született meg a NASA archívumában az AS17-148-22727 jelű felvétel, amelyet később "kék üveggolyó" (Blue Marble) fotó néven ismert meg a világ.

The Apollo 17 "Blue Marble" photo of Earth taken on December 7, 1972 pic.twitter.com/KONimoVbdj — Black Hole (@konstructivizm) November 25, 2025

Ki készítette a felvételt?

Bár a NASA hivatalosan a teljes legénységet tünteti fel, a későbbi interjúk és vizsgálatok alapján szinte bizonyos, hogy Harrison Schmitt rögzítette a képet, egy 70 mm-es Hasselblad kamerával és 80 mm-es Zeiss objektívvel.

Miért volt egyedi ez a perspektíva?

Az évszak miatt az Antarktisz teljes területét érte a napsütés — ilyen felvételt előtte és azóta sem készített ember. A képen jól látszanak Afrika partvonalai, a kontinens feletti felhőmintázatok, valamint egy erős ciklon is, amelyet a modern kutatók ma már atmoszferikus modellek validálására is használnak.

A fotó hatása 53 év távlatából

A 70-es évek környezetvédelmi mozgalmaiban a kép a bolygó sérülékenységének jelképévé vált. Azóta rengeteg művészeti, tudományos és oktatási projekt alapja lett, és mára a világ egyik legismertebb vizuális dokumentuma — öt évtizeddel később is.

