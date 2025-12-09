Ilyet még nem látott: repülő csapódott egy autóba kényszerleszállás közben!

Hétfő este drámai baleset történt Florida egyik legforgalmasabb szakaszán: egy többmotoros Beechcraft 55 típusú repülőgép kényszerleszállás közben az Interstate 95 autópálya forgalmába zuhant Orlando közelében. A pilóta nem sokkal korábban jelentette, hogy motorhiba miatt nem tudja tovább folytatni a repülést, így azonnali leszállást kellett végrehajtania – ami tragédiába is torkollhatott volna – írja a DailyMail.

Kényszerleszállás az autópályán: kisrepülő csapódott egy autóba Floridában

A gép a forgalmas úton egy Toyota Camry oldalának csapódott, majd több sávon át szóródott szét a roncs és a törmelék.

Kényszerleszállás az autópályán – csodával határos kimenetel

A Toyota 57 éves női sofőrjét kórházba szállították, de csak könnyebb sérüléseket szenvedett – figyelemre méltó túlélés egy ilyen erejű ütközés után.

A 27 éves pilóta és 27 éves utasa sértetlenül szálltak ki a repülőből, és még a kórházi ellátást is visszautasították.

A baleset következtében több kilométeres dugó alakult ki, miközben a helyszínelők és tűzoltók dolgoztak a roncsok eltávolításán.

Mi okozta a kényszerleszállást?

A hatóságok szerint a pilóta motorhibát jelentett, de azt egyelőre nem tudni, pontosan milyen műszaki hiba kényszerítette a repülőt a váratlan leszállásra.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) teljes körű vizsgálatot indított annak érdekében, hogy kiderüljön, miért kellett a gépnek éppen a csúcsforgalomban az autópályára süllyednie.

Másnap délelőtt is történtek légi közlekedési incidensek

A baleset nem volt egyedülálló Floridában: néhány órával korábban egy másik kisrepülő is kényszerleszállást hajtott végre DeLand városában, egy középiskola közelében. Abban az esetben két ember megsérült.

