Kisrepülő hajtott végre kényszerleszállást a floridai Cocoa közelében egy autópályán hétfő délután. A landoláskor egy gép nekiütközött egy autónak – tájékoztat a New York Post.
A rendőrség közlése szerint a kisrepülő az I-95-ös autópályán hajtott végre kényszerleszállást, amikor nekiütközött egy személygépkocsinak. Az 57 éves sofőr csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett a különös karambolban, míg a 27 éves pilóta és utasa sértetlenül megúszta a balesetet.
Az esetről készült felvételen látható, amint a kisrepülő meredek szögben próbál meg landolni, majd hátulról megtolja az autót és teljesen letarolja a kocsi tetejét.
Egyelőre nem tudni, miért hajtott végre kényszerleszállást a kisrepülő, a baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a rendőrség vizsgálja.
Bizarr ok miatt hajtott végre kényszerleszállást a repülőgép
A FR1667-es számú járat a Kanári-szigeteken található Fuerteventuráról indult Bristolba, ahol hétfőn, december 8-án 17 órakor kellett volna landolnia, ehelyett kényszerleszállást hajtott végre. A háromórás út azután szakadt félbe, hogy nem sokkal a felszállás után a légiutas-kísérők észlelték, több mosdó is használhatatlanná vált.
Le fog esni az álla, ha megtudja, mit rejtettek a luxusrepülők
A repülés aranykorának luxusgépei elképzelhetetlen komfortot nyújtottak az utasoknak. Az 1940-es és 50-es években, a tömegturizmus előtti időszakban csak a kiváltságosok engedhették meg maguknak a repülős utazást, és ők el is várták a luxuskörülményeket. A koncepció azonban megbukott, nem csak a nyugati világban is, hanem a Szovjetunióban is.