Kisrepülő hajtott végre kényszerleszállást a floridai Cocoa közelében egy autópályán hétfő délután. A landoláskor egy gép nekiütközött egy autónak – tájékoztat a New York Post.

Kisrepülő hajtott végre kényszerleszállást a floridai Cocoa közelében egy autópályán hétfő délután

Fotó: Youtube/WESH 2 News

A rendőrség közlése szerint a kisrepülő az I-95-ös autópályán hajtott végre kényszerleszállást, amikor nekiütközött egy személygépkocsinak. Az 57 éves sofőr csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett a különös karambolban, míg a 27 éves pilóta és utasa sértetlenül megúszta a balesetet.

Az esetről készült felvételen látható, amint a kisrepülő meredek szögben próbál meg landolni, majd hátulról megtolja az autót és teljesen letarolja a kocsi tetejét.

Egyelőre nem tudni, miért hajtott végre kényszerleszállást a kisrepülő, a baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a rendőrség vizsgálja.

A driver of a car suffered minor injuries after a plane crashed into it as it landed on Interstate 95 in Brevard County, according to the Florida Highway Patrol.



Get more here: https://t.co/nDpsGf0dEs pic.twitter.com/PD4UDIpxYb — Spectrum News 13 (@MyNews13) December 9, 2025

Bizarr ok miatt hajtott végre kényszerleszállást a repülőgép

A FR1667-es számú járat a Kanári-szigeteken található Fuerteventuráról indult Bristolba, ahol hétfőn, december 8-án 17 órakor kellett volna landolnia, ehelyett kényszerleszállást hajtott végre. A háromórás út azután szakadt félbe, hogy nem sokkal a felszállás után a légiutas-kísérők észlelték, több mosdó is használhatatlanná vált.

Le fog esni az álla, ha megtudja, mit rejtettek a luxusrepülők

A repülés aranykorának luxusgépei elképzelhetetlen komfortot nyújtottak az utasoknak. Az 1940-es és 50-es években, a tömegturizmus előtti időszakban csak a kiváltságosok engedhették meg maguknak a repülős utazást, és ők el is várták a luxuskörülményeket. A koncepció azonban megbukott, nem csak a nyugati világban is, hanem a Szovjetunióban is.