Az út lett a kifutópálya – autók közé csapódott a repülőgép

Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Egy egymotoros könnyű repülőgép váratlanul a mannheimi városi forgalomban ért földet, miután a pilóta megszakította a repülést. Az kényszerleszállás körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok vizsgálják, mi vezetett a súlyos sérülésekkel járó balesethez.
KényszerleszállásNémetországsúlyos baleset

Szombat délután Mannheim városterületén hajtott végre kényszerleszállást egy egymotoros könnyű repülőgép. A gép a Neckarauer Straße forgalmas szakaszán ért földet, közvetlenül a mannheimi fő tűzoltóság közelében. A landolás során a repülőgép megsérült, az ajtó nem nyílt ki, ezért a mentőegységeknek kellett kimenteniük az utasokat - tájékoztat a Tagesschau.

Mentőegységek dolgoznak a kényszerleszállás után a helyszínen
Mentőegységek dolgoznak a kényszerleszállás után a helyszínen
Fotó: RENE PRIEBE / PR-Video

A kényszerleszállás súlyos sérülésekkel végződött

A repülőgépen három személy tartózkodott: a 23 éves pilóta, annak 23 éves élettársa, valamint egy 37 éves férfi. A pilóta súlyos sérüléseket szenvedett, míg a két utas könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Mindhármukat kórházba szállították, a tűzoltóság szerint az egyik sérült csonttörést szenvedett el.

A repülőgépen keletkezett kár értéke megközelíti a 400 ezer eurót.

Útlezárás és hatósági vizsgálat

A kényszerleszállás miatt a Neckarau városrészben a fő tűzoltóság előtti útszakaszt a belváros irányába az éjszakai órákig lezárták. A villamosforgalom ugyanakkor zavartalan maradt. A repülőgépet az esti órákban elszállították, majd megkezdték az úttest megtisztítását.

A helyszínen a rendőrség mellett mentők és tűzoltók dolgoztak, a tűzveszély miatt a tűzoltóság készenlétben maradt. Az esti órákban a Szövetségi Repülőbaleset-vizsgáló Hivatal szakemberei is megérkeztek, hogy feltárják a kényszerleszállás okát.

