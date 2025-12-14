Az út lett a kifutópálya – autók közé csapódott a repülőgép

Szombat délután Mannheim városterületén hajtott végre kényszerleszállást egy egymotoros könnyű repülőgép. A gép a Neckarauer Straße forgalmas szakaszán ért földet, közvetlenül a mannheimi fő tűzoltóság közelében. A landolás során a repülőgép megsérült, az ajtó nem nyílt ki, ezért a mentőegységeknek kellett kimenteniük az utasokat - tájékoztat a Tagesschau.

A kényszerleszállás súlyos sérülésekkel végződött

A repülőgépen három személy tartózkodott: a 23 éves pilóta, annak 23 éves élettársa, valamint egy 37 éves férfi. A pilóta súlyos sérüléseket szenvedett, míg a két utas könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Mindhármukat kórházba szállították, a tűzoltóság szerint az egyik sérült csonttörést szenvedett el.

Útlezárás és hatósági vizsgálat

A kényszerleszállás miatt a Neckarau városrészben a fő tűzoltóság előtti útszakaszt a belváros irányába az éjszakai órákig lezárták. A villamosforgalom ugyanakkor zavartalan maradt. A repülőgépet az esti órákban elszállították, majd megkezdték az úttest megtisztítását.

A helyszínen a rendőrség mellett mentők és tűzoltók dolgoztak, a tűzveszély miatt a tűzoltóság készenlétben maradt. Az esti órákban a Szövetségi Repülőbaleset-vizsgáló Hivatal szakemberei is megérkeztek, hogy feltárják a kényszerleszállás okát.

