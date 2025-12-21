Így született meg a világ legnépszerűbb játéka

A keresztrejtvény másig a legnépszerűbb szellemi időtöltések egyike: emberek milliói fejtik nap mint nap újságokban, magazinokban és online felületeken. Sokan talán azt gondolnák, több évszázados múlt áll a műfaj mögött, pedig valójában ennél sokkal fiatalabb találmányról van szó: a keresztrejtvény története meglepően rövid, alig több mint 110 éves – írja a Crossword Tournament.

110 éve született meg a keresztrejtvény – Fotó: Unsplash

Mikor és hogyan született meg a keresztrejtvény?

A keresztrejtvény előfutárai már a 19. századi Angliában felbukkantak, ám ezek még egyszerű, gyermekeknek szánt szórejtvények voltak. A mai értelemben vett műfaj megszületése az Egyesült Államokhoz köthető, ahol a rejtvény nem csupán gyerekeknek szánt szórakozásként, hanem komoly, felnőtt időtöltésként terjedt el. A világ első keresztrejtvénye 1913. december 21-én jelent meg a New York World vasárnapi számában; megalkotója Arthur Wynne Liverpoolból származó újságíró volt, akit azóta is a keresztrejtvény feltalálójaként tartanak számon.

Wynne rejtvénye jelentősen eltért a ma megszokott formától: rombusz alakú volt, és nem tartalmazott belső fekete mezőket.

Wynne a kezdetekben különböző formákkal kísérletezett, még a kör alakzatot is próbálta, mielőtt végül a rombusz mellett döntött. A játék eredeti neve word-cross, vagyis „szókereszt” volt. A keresztrejtvény gyorsan népszerűvé vált, és az 1920-as évek elejére más amerikai lapok is átvették.

Egy évtizeden belül szinte minden jelentős amerikai újságban megjelent a keresztrejtvény – ekkor alakult ki az a szerkezet, amelyet ma is ismerünk.

A műfaj hamarosan visszatért Európába is. Nagy-Britanniában 1922-ben jelent meg először nyomtatásban keresztrejtvény, majd 1930-ban a The Times is csatlakozott. Az első magyar keresztrejtvény 1925. január 22-én jelent meg a Ma este című lapban, megalkotója Kristóf Károly újságíró volt.

Hatásos lehet a rejtvényfejtés demencia ellen?

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy az agy edzésével sokat tehetünk a szellemi frissességünkért. Bár egy keresztrejtvény vagy puzzle önmagában nem elég ahhoz, hogy megállítsuk a demencia kialakulását, de a tünetek megjelenését késleltethetjük – a demencia elleni harcban minden apró szellemi kihívás számít.