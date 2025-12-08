Horror a kórházban: késsel támadt egy páciens a dolgozókra

Tragikus késelés során vesztette életét egy szociális munkás a san franciscói általános kórházban, miután egy beteg rátámadt – tájékoztat az ABC News.

Egy páciens követett el halálos késeléses támadást – Fotó: Unsplash

Hogyan történt a késeléses támadás a kórházban?

Az 51 éves szociális munkást csütörtök délután támadta meg egy páciens a Zuckerberg San Francisco General Hospital 86-os osztályán, egy HIV klinikán. A gyanúsított, a 34 éves Wilfredo Tortolero Arriechi időponttal érkezett vizsgálatra, de a hatóságok szerint már a késelés előtt fenyegetően viselkedett: egy orvost is megfélemlített, ezért hívták a seriffhelyettest.

A tragédiát azonban így sem tudták megakadályozni: amikor a serifhelyettes a helyszínre érkezett, kiabálást hallott és azt látta, hogy a férfi egy steakkéssel a szociális munkásra támad.

Azonnal közbelépett és lefogta a támadót, ám a nő nyakán és vállán ejtett több szúrt sérülés végzetesnek bizonyult: két nappal később meghalt a kórházban.

A gyilkosság után az egészségügyi dolgozókat képviselő szakszervezetek határozott fellépést követelnek. A seriffhelyettesek szakszervezete szerint a kórházban „évek óta rendszeresek a súlyos támadások”.

