Fiatal férfi vesztette életét – brutális késelés a belvárosban

A késelés körülményei továbbra is nagy felháborodást és bizonytalanságot keltenek a helyiek körében, különösen azért, mert fényes nappal történt az eset. A rendőrség hangsúlyozza: mindent megtesznek annak érdekében, hogy megnyugtassák a lakosságot London érintett részén - tájékoztat a Mirror.

A késelés kapcsán két személyt vettek őrizetbe - Illusztráció

Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Mit tudni a wembleyi gyilkosság körülményeiről?

A Metropolitan Rendőrség december 1-jén 12:55-kor érkezett a High Roadra, ahol a bejelentések szerint egy súlyos késelés történt. A 22 éves áldozatot a helyszínen még ellátták, majd kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Másnap egy 22 éves férfit gyilkosság gyanújával tartóztattak le Harrowban, egy 21 éves nőt pedig bűnpártolás miatt vettek őrizetbe. A rendőrség közölte, hogy nem keresnek további gyanúsítottakat, ugyanakkor kiemelik: minden szemtanú jelentkezése kulcsfontosságú lehet a nyomozás teljes lezárásához.

Two people have been arrested in #Harrow as part of a murder investigation after a 22-year-old man was stabbed in #Wembley. Full story on our website, link in bio. pic.twitter.com/3ZFvVimTmO — Harrow Online (@harrowonline) December 2, 2025

Ki volt a wembleyi késelés áldozata?

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a 22 éves férfi személyazonosságát, amíg a család hivatalosan nem értesül minden körülményről. A tragédia azonban nagy riadalmat keltett, és a környék lakói rendszeresen virrasztanak a helyszínen. A rendőrség a közösség támogatására és megnyugtatására megnövelte a hatósági jelenlététet a kerület több pontján.

