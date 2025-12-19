Hírlevél
kidőlt fa

Rémálom a buszmegállóban: gyermekeket sebesített meg súlyosan egy kidőlt fa

Egy hétköznapinak induló reggel pillanatok alatt rémálommá vált egy amerikai városban. Egy kidőlt fa súlyos balesetet okozott, gyerekek voltak az áldozatok.
Súlyos baleset történt Idaho államban: egy kidőlt fa miatt két gyermek életveszélyes állapotba került. A gyermekek éppen az iskolabuszra vártak a buszmegállóban, amikor az orkánerejű szél kidöntött egy fát – számol be a New York Post.

kidőlt fa
Kidőlt fa miatt sérült meg súlyosan két gyermek – Fotó: Facebook/Twin Falls County Sheriff's Office

Kidőlt fa okozott életveszélyes sérüléseket

Szerdán reggel rendkívül erős szél csapott le Twin Falls városára, ahol a széllökések elérték a 80–97 km/órás sebességet, de egyes mérések szerint akár 109 km/órás széllökést is rögzítettek. A Twin Falls megyei seriffhivatal közlése szerint az extrém időjárás több idős, belülről korhadó fát kidöntött. 

A kidőlt fák elektromos vezetékeket rántottak le, amelyek súlyosan megsebesítettek két, iskolabuszra várakozó gyermeket. 

A hatóságok kiemelték: az elöregedett, meggyengült fák különösen veszélyesek lehetnek erős szélben, mivel könnyen kidőlhetnek, és további károkat okozhatnak.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy a viharos időjárás idején kerüljék a nagyobb, idős fák környékét, és legyenek fokozottan óvatosak a laza törmelékek, valamint a kültéri szerkezetek közelében.

