Rémálom a buszmegállóban: gyermekeket sebesített meg súlyosan egy kidőlt fa

Súlyos baleset történt Idaho államban: egy kidőlt fa miatt két gyermek életveszélyes állapotba került. A gyermekek éppen az iskolabuszra vártak a buszmegállóban, amikor az orkánerejű szél kidöntött egy fát – számol be a New York Post.

Kidőlt fa miatt sérült meg súlyosan két gyermek – Fotó: Facebook/ Twin Falls County Sheriff's Office

Kidőlt fa okozott életveszélyes sérüléseket

Szerdán reggel rendkívül erős szél csapott le Twin Falls városára, ahol a széllökések elérték a 80–97 km/órás sebességet, de egyes mérések szerint akár 109 km/órás széllökést is rögzítettek. A Twin Falls megyei seriffhivatal közlése szerint az extrém időjárás több idős, belülről korhadó fát kidöntött.

A kidőlt fák elektromos vezetékeket rántottak le, amelyek súlyosan megsebesítettek két, iskolabuszra várakozó gyermeket.

A hatóságok kiemelték: az elöregedett, meggyengült fák különösen veszélyesek lehetnek erős szélben, mivel könnyen kidőlhetnek, és további károkat okozhatnak.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy a viharos időjárás idején kerüljék a nagyobb, idős fák környékét, és legyenek fokozottan óvatosak a laza törmelékek, valamint a kültéri szerkezetek közelében.

