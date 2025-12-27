Hírlevél
Rejtélyes fények jelentek meg Kijevben az oroszok súlyos bombázása után

58 perce
Újabb súlyos csapás érte az ukrán fővárost: az éjszaka folyamán több robbanás rázta meg Kijevet, miután orosz rakéták csapódtak be a város különböző pontjain. A támadások következtében több kerületben is áramkimaradást jelentettek.
A rakétatámadás során az orosz fegyveres erők nagy erejű csapást mértek Kijev energia-infrastruktúrájára. A Telegramon működő „Orosz Tavasz haditudósítói” csatorna szerint ballisztikus rakéták találták el a kijelölt célpontokat, a becsapódásokat pedig videón is rögzítették - írja a Lenta.

Kijev rakétatámadás: hét energetikai létesítményt ért csapás az éjszaka folyamán
Kijev rakétatámadás: hét energetikai létesítményt ért csapás az éjszaka folyamán

A felvételeken jól látható, ahogy a robbanást követően hatalmas, lángoló gombafelhő emelkedik a város fölé. Helyi sajtóértesülések szerint egy kijevi kombinált hő- és erőmű is találatot kapott, ami jelentősen megzavarta az energiaellátást.

Később hivatalos források megerősítették: összesen hét energetikai létesítményt értek csapások Kijevben és környékén, hiperszonikus rakéták és Kalibr típusú fegyverek bevetésével. Az akció része volt annak az összehangolt hadműveletsorozatnak, amelyet Oroszország az ukrán infrastruktúra ellen hajtott végre.

Robbanások és szirénák Kijevben

Vitalij Klicsko kijevi polgármester megerősítette a robbanások tényét, és arra kérte a lakosságot, hogy azonnal vonuljanak óvóhelyekre. A reggeli órákban, a légiriadó szirénáinak hangja közepette újabb detonációk hallatszottak az ukrán fővárosban.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint december 20. és 26. között egy nagyszabású és hat csoportos csapást hajtottak végre precíziós fegyverekkel Ukrajna katonai és ipari célpontjai ellen. A támadások célja – a tájékoztatás szerint – azok az energetikai és logisztikai létesítmények voltak, amelyek az ukrán fegyveres erők működését támogatják.

A minisztérium hangsúlyozta: a hadműveletek válaszlépésként szolgáltak az orosz civil célpontok elleni korábbi ukrán támadásokra, és érintettek repülőtereket, raktárakat, kikötői infrastruktúrát, valamint dróngyártó és -tároló létesítményeket is.

 

