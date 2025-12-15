Teljes Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

A kijevi áramszünet a téli hónapokban Ukrajna fővárosában akár napi 22 órán át is tarthat – erre figyelmeztetett Oleh Popenko, az Ukrajnai Közüzemi Fogyasztók Szövetségének vezetője. A szakértő szerint a helyzet különösen akkor válhat kritikussá, ha a hőmérséklet tartósan mínusz öt Celsius-fok alá süllyed.

Kijevi áramszünet: napi két órára maradhat áram a téli fagyban (Photo by Ozan KOSE / AFP)

Fotó: AFP/Ozan Kose

Popenko a Strana.ua Telegram-csatornáján megjelent nyilatkozatában hangsúlyozta: ilyen körülmények között Kijevben naponta mindössze két órára lehetne áram, ami példátlan terhelést jelentene a lakosság és az infrastruktúra számára is. Az energiaellátás bizonytalansága már most komoly aggodalmat kelt az Ukrajna egész területén élők körében.

Fagy, túlterhelt hálózat, bizonytalan ellátás

A szakértő szerint a tél kulcsszerepet játszik a kialakuló helyzetben, mivel a hideg idő jelentősen növeli az elektromos hálózat terhelését. A fűtési rendszerek, a lakossági fogyasztás és az ipari igények egyszerre nehezednek egy már most is sérülékeny rendszerre.

A kijevi áramszünet nem csupán kényelmetlenséget jelentene: hosszú távon veszélyeztetheti az alapvető közszolgáltatások működését, az egészségügyi ellátást és a városi közlekedést is. Popenko szerint a főváros egyre közelebb sodródik egy átfogó áramellátás válság felé.

Két óra áram, huszonkét óra sötétség

Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, Kijev lakói naponta mindössze két órán át használhatnák az elektromos hálózatot. Ez azt jelentené, hogy a mindennapi élet alapvető elemei – világítás, főzés, fűtés, kommunikáció – hosszú időre ellehetetlenülnének.

A figyelmeztetés újabb jele annak, hogy Ukrajna energetikai helyzete tovább romlik, és a közelgő tél komoly próbatétel elé állítja az országot. A szakértők szerint az elkövetkező hónapok döntőek lehetnek abban, hogy a kijevi áramszünet átmeneti nehézség marad-e, vagy tartós válsággá válik.