Összeesküvés-elmélet vagy Kim Kardashian tényleg összefog Elon Muskkal?

Kim Kardashian a The Kardashians hetedik évadának premierjében arról számolt be, hogy bizonyos területeken „alacsony aktivitást” mutat az agya, sőt Dr. Daniel Amen „lyukakra” is felhívta a figyelmet. Az orvos hosszú távú stresszel magyarázta a jelenséget. A doktor szerint Kim frontális lebenyei jóval kevésbé aktívak, mint kellene, ami különösen rossz hír, mivel a valóságshow-sztár éppen a kaliforniai jogi vizsgára készült – írja a Daily Mail.

Kim Kardashian megint adott témát az embereknek

Kim Kardashian és Elon Musk közös üzletéről találgatnak

Miután az epizód adásba került, a közösségi médiában azonnal beindultak a találgatások. Többen azt állították, hogy a Kardashian–Musk-féle Neuralink-összefogás bevezető kampányát látják. A Neuralink a milliárdos techguru, Elon Musk agy-számítógép interfész fejlesztő cége, és a valóságshow-sztár ennek a kampányában venne részt – legalábbis a kommentelők szerint.

Kim Kardashian mindjárt vagy Neuralink-agychipet fog nekünk eladni, vagy valami agyműködést javító gumicukrot. Ez az egész ‘nem működik az agyam, azért nem megy a jogi vizsga’ csak előkészítés”

– fogalmazott egy felhasználó X-en.

Mások azt feltételezik, hogy Kardashian előbb bemutatja „alacsony agyi aktivitását”, majd – szerintük – egy Neuralink beültetés után „hirtelen” sikerrel venné a kaliforniai jogi vizsgát.

Még ismert influenszerek is beszálltak a közösségi médiában zajló találgatásokba: Tyler Oakley például megkérdezte, vajon „nem egy Neuralink-üzlet előkészítése zajlik-e”.

A vádakra semmilyen bizonyíték nincs. Kardashian csak az egészségügyi vizsgálatáról beszélt, és nem jelentett be együttműködést sem Musk Neuralinkjével, sem bármilyen agyimplantátumot gyártó céggel.

A Neuralinket Elon Musk és egy kutatócsoport alapította 2016-ban, céljuk pedig agy-számítógép interfészek fejlesztése. A N1 nevű implantátum egy érményi eszköz, amely apró elektródákkal képes az agy bizonyos jelzéseit számítógépes mozgássá alakítani.

A technológia még kísérleti fázisban van, és kizárólag súlyos bénulással élő pácienseken alkalmazzák. A legfrissebb esetben egy több mint 20 éve bénult nő, Audrey Crews, gondolataival tudott kurzort mozgatni, és 2005 óta először leírta a nevét.