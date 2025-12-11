Ez mindent megváltoztat! Olyan dologhoz adta a nevét Kim Kardashian, amire senki sem számított

Sokáig elképzelhetetlennek tűnt, hogy Kim Kardashian valaha felbukkanjon a Fortnite-ban, de most mégis megtörtént: a valóságshow-ikon és üzletasszony saját karaktercsomagot kap a játékban. A bejelentés percek alatt trenddé vált, hiszen a celebvilág egyik legmeghatározóbb alakja eddig példátlan módon lép be egy világméretű videojáték platformjára – írja a Vice.

Kim Kardashian Fortnite megjelenése új korszakot nyit a celeb-kollabok világában.

Fotó: Instagram/Kimkardashian

A december 13-án érkező kollekció több különböző skinből, frizurából és ikonikus stílusvariációból áll, amelyet részben a SKIMS márka inspirált. A látványvilág nemcsak rajongókat, hanem divatrajongókat is célba vesz, így ez az együttműködés túlmutat a gaming közegen.

Kim Kardashian bekerülése a Fortnite-ba mindent átír a celeb együtműködések világában

A hivatalos marketinganyagokból már az is kiderült, hogy a csomaghoz hátizsákok, gliderek és egy külön emote is tartozik — utóbbi a híres Paper Magazine-fotóra utal, természetesen Fortnite-barát módosításokkal. Az alternatív stílusok száma jóval nagyobb, mint amit a játék korábbi sztár együttműködéseinél láttunk, ami tovább erősíti azt az érzést, hogy Kim Kardashian megjelenése új standardot teremt a crossoverek világában.

Kim Kardashian vizes ruhájától leesett az állunk

A divatrajongók újra felkapták a fejüket egy merész fotósorozat miatt. A képeken Kim Kardashian egy különleges vintage ruhában áll a vízbe, miközben testközelből mutatja meg egy legendás tervező örökségét. A felvételek nemcsak látványosak, hanem komoly vitákat is elindítottak a történelmi értékű darabok használatáról.

Kim Kardashian úgy hordja a fehérneműit, hogy a fotók szinte elolvasztják a képernyőt

Amerikai médiasztár, üzletasszony és popkulturális ikon, aki évtizedeken át uralta a reflektorfényt. Mindez Kim Kardashian!