Minden rekord megdőlt: így született meg a kínai szuperalagút – videó

A kínai szuperalagút a 22,13 kilométer hosszú Tianshan Shengli Tunnel, amely egy új, 324,7 kilométeres gyorsforgalmi út kulcseleme. Az alagút a Tien-san hegység alatt húzódik, amely mintegy 2500 kilométeren keresztül szeli ketté Hszincsiang térségét – China Daily.

Korábban az átkelés kanyargós hegyi utakon, gyakran 4000 méter feletti magasságban történt, télen pedig teljes lezárásokkal vagy több száz kilométeres kerülőkkel kellett számolni. A kínai szuperalagút ezt a problémát egy csapásra megszünteti.

Kínai szuperalagút — mérnöki bravúr extrém környezetben

Az alagút közel 3000 méteres magasságban épült, ahol a hőmérséklet akár mínusz 42 Celsius-fokra is süllyedhet, ráadásul a térség erős szeizmikus aktivitással és összetett törésvonalakkal terhelt. A kínai szuperalagút legmélyebb pontja 1112 méterrel a hegygerinc alatt fut, míg egyik aknája több mint 700 méter mély — ez világrekord.

Tianshan Shengli Tunnel: A 22.13km Engineering Marvel Opens in Xinjiang, Changing Travel Between Urumqi and Korla @SilkRoadEye pic.twitter.com/RIV29tzgnR — Xinjiang Impression (@XJimpression) December 29, 2025

A kivitelezést a China Communications Construction Company végezte, amely számos új technológiai megoldást alkalmazott az ultrahosszú alagutak tervezésében és kivitelezésében.

Gazdasági és stratégiai jelentőség

Az új útvonal összeköti Ürümcsi városát Jüli megyével, és jelentősen lerövidíti az Ürümcsi–Korla útvonal menetidejét. A kínai szuperalagút közvetlen kapcsolatot teremt a G7 Peking–Ürümcsi és a G30 Lianyungang–Horgos gyorsforgalmi utak felé, erősítve a régió szerepét az eurázsiai kereskedelmi folyosókban.

Környezetvédelem és élővilág

A gyorsforgalmi út egy 116 kilométeres szakasza kiemelten gazdag élővilággal rendelkező területen halad át. Ezen a részen 17 alagút és 36 nagy híd segíti a vadállatok mozgását, valamint aluljárók szolgálják a helyi pásztorokat és állataikat. A kínai szuperalagút környezetvédelmi intézkedései nemzeti parkokat és vízbázis-védelmi területeket is érintenek.

Emberi oldal

A 57 éves Nurmanat Abdukader, Hotan térségéből származó nyugdíjas orvos szerint az új útvonal megnyitása „egy teljes nappal rövidítette le” az utazását. Mint mondta, a kínai szuperalagút nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is tette az átkelést.