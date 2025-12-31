Különleges aranykincsekre bukkantak Izraelben

Aranykincs került elő egy egykori keresztény kolostor területén a Júdeai-sivatagban – közölte az izraeli Területek Kormányzati Tevékenységeit Koordináló Hivatala (COGAT). Izraeli régészek két aranypénzt és egy finoman kidolgozott aranygyűrűt találtak a helyszínen - írja a Fox News.

A kincs megtalálásának helyszíne, a Hyrcania régészeti terület - Képünk illusztráció! Fotó: HEIDI LEVINE / POOL

Kincsre bukkantak egy elfeledett kolostor romjai között

A leleteket a Hyrcania nevű régészeti lelőhelyen tárták fel, a Júdeai-sivatag északi részén, mintegy 16 kilométerre Jeruzsálemtől, Ciszjordánia területén. A tárgyak annak ellenére maradtak fenn csaknem 1400 éven át, hogy a terület korábban többször is ki volt téve régészeti fosztogatásoknak.

Az aranypénzek solidusok, vagyis a bizánci korban használt aranyérmék. Ezeken Hérakleiosz bizánci császár arcképe látható, aki 610 és 641 között uralkodott. A pénzérmék mellett egy aprólékosan megmunkált aranygyűrű is előkerült.

A lelőhelyet eredetileg a késő hellenisztikus korban, az időszámításunk előtti 2–1. században alapították, és kezdetben erődként szolgált. A bizánci időszakban, a sivatagi szerzetesség elterjedésével keresztény kolostor működött itt, amelyet a hagyomány szerint Szent Szabbasz, a sivatagi szerzetesség egyik meghatározó alakja alapított.

DESERT TREASURE: Israeli archaeologists unearth 1,400-year-old gold coins and an ornate ring at an ancient Christian monastery in the Judean Desert, artifacts bearing the image of Byzantine Emperor Heraclius. https://t.co/HokVSjTMfB — Fox News Lifestyle (@FoxNewsLife) December 30, 2025

A COGAT szerint a most feltárt tárgyak egyértelműen bizonyítják a keresztény jelenlétet a térségben a bizánci korban, és megerősítik, hogy Hyrcania fontos vallási és szerzetesi központ volt a Júdeai-sivatagban. Binyamin Har-Even régész úgy fogalmazott: a leletek a bizánci korszak és a térség korai keresztény hagyományának jelentős fejezetét világítják meg.

