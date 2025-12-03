Háromezer éves aranykincset talált egy amatőr kincsvadász az erdőben

Egészen kivételes régészeti felfedezésről számolt be egy amatőr kincsvadász, aki egy Gorj megyei erdei séta közben négy, mintegy 3300 éves arany karperecre akadt fémdetektorával. A leletek össztömege 36 gramm, és a bronzkor késői, trákokhoz kötődő időszakából származnak. A férfi a törvény szerint azonnal átadta a tárgyakat a múzeumnak, amely már megkezdte a vizsgálatukat – írja a Maszol.

Kincsvadász fedezett fel 3300 éves arany karpereceket – múzeumba kerültek

Fotó: Unsplash

Kincsvadász fedezte fel az értékes aranyleletet

A 42 éves George Ștefan Andreescu 2018 óta hódol a fémdetektoros keresésnek. Elmondása szerint aznap csupán egy átlagos erdei sétát tervezett, amikor készüléke váratlan jelzést adott. Bár először hezitált, megéri-e ásni, végül úgy döntött, megpróbálja – és ezzel életre szóló felfedezést tett.

Az első aranytárgy után további három is előkerült ugyanarról a helyről.

Bronzkori kincsek egy erdei tisztáson

A leleteket a Alexandru Ștefulescu Megyei Múzeumba szállították, ahol szakértők vizsgálják eredetüket. A múzeum igazgatója szerint a tárgyak 3200–3300 évesek, a bronzkor késői időszakából származnak, és nagy valószínűséggel a trák kultúrához köthetők.

A következő lépés: nemzeti kincs lehet belőlük

A szakértői vizsgálat után a múzeum javaslatot tesz arra, hogy

a karpereceket sorolják be a Nemzeti Kulturális Örökség kincsei közé.

A felfedezés jelentőségét az is növeli, hogy ilyen ép állapotban kevés bronzkori aranytárgy kerül elő a térségben.

Kapcsolódó tartalmak:

Észak-Angliában ritka régészeti kincsre bukkantak: egy 2000 éves, tökéletes állapotban fennmaradt szilvára. A különleges ősi gyümölcs egy római erőd feltárásakor került elő, számos más értékes lelettel együtt.

Egy új igazságügyi vizsgálat talán pontot tehet a kereszténység egyik legnagyobb rejtélyének végére. A kutatók Jézus töviskoronájának valódi formáját próbálták rekonstruálni a híres torinói leplen látható vérminták alapján.