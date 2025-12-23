Cuki képpel köszönti a karácsonyt a brit királyi család

A királyi család idén karácsonykor egészen új oldalát mutatta meg, egy olyan fotóval, amely azonnal belopta magát az emberek szívébe. A meghitt, természetes hangulatú kép szakít a megszokott hivatalos portrékkal, és emberközeli pillanatot tár a nyilvánosság elé.

Brit királyi család: Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

Brit királyi család karácsonykor

A fotón Vilmos herceg, a brit trónörökös, feleségével, Katalin hercegné-vel és gyermekeikkel látható. Az ölelések, az összekapaszkodó karok és a laza testtartás egyértelműen azt sugallja, hogy ez a karácsonyi üdvözlés tudatosan eltér a megszokott királyi képektől.

Íme a meghatóan cuki kép:

A kép különlegessége a stílusában rejlik: farmeres-pulóveres, természetes megjelenés, amely akár bármelyik családi albumban megállná a helyét. A karácsony hangulata így nem díszletekben, hanem valódi érzelmekben jelenik meg, ami ritkán látható a brit monarchia kommunikációjában. Nem meglepő, hogy sokan érezhetik, hogy ezzel a lenyűgözően cuki képpel a trónörökös Vilmos herceg, és családja majdnem elrabolták a karácsonyt.

Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván Vilmos herceg és családja – ezúttal szívből, minden formaság nélkül.

A brit királyi család karácsonyi képe egyértelmű üzenetet hordoz: az uralkodóház a közvetlenebb, emberibb arcát szeretné megmutatni. A cél nem a távolságtartás, hanem a kapcsolódás – különösen az ünnepek idején, amikor a család és az összetartozás kerül a középpontba – írja a BBC.

