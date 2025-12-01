Kivégzési hullám söpör végig a rettegett országban, ahol a drogkereskedőkre halálbüntetés vár

Az eljárások időzítése azért különösen figyelemre méltó, mert hamarosan alkotmányos felülvizsgálat kezdődik a kötelező halálbüntetés jogszerűségének kérdésében. A kritikusok szerint a kivégzés kötelező jellege sérti az élethez és az egyenlő jogvédelemhez fűződő alapvető jogokat, mivel nem hagy teret az egyéni körülmények mérlegelésére – írja a BBC.

Kivégzés vár a drogfutárokra Szingapúrban.

Fotó: Unsplash

A kivégzés társadalmi és jogi háttere

Szingapúrban már viszonylag kis mennyiségű heroin vagy más kábítószer csempészése is halálbüntetést vonhat maga után, és recent példaként emlegetik a malajziai származású Saminathan Selvaraju esetét. Ő azt állította, hogy a drogot nem ő hozta be az országba, noha a hatóságok több általa aláírt dokumentumot találtak a járműben, amelyben a kábítószer rejtve volt. A bíróság végül elutasította érveit, ami tovább erősítette a kritikákat a bizonyítási teher törvényi megfordítása miatt.

Jogvédő csoportok szerint a jelenlegi rendszer leginkább az alacsonyabb társadalmi státuszú futárokat sújtja, miközben a háttérben álló szervezeteket elkerüli a büntetés terhe.

Nemzetközi szervezetek – köztük az Európai Unió – azt hangsúlyozzák, hogy a droggal kapcsolatos bűncselekmények nem érik el a „legsúlyosabb bűntettek” nemzetközi jogi szintjét, így nem indokolnak halálbüntetést. A szingapúri kormány ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a szigorú szabályozás nélkül jóval magasabb lenne a droghalálozások és az erőszakos bűncselekmények száma. A kabinet arra is rámutat, hogy

a lakosság jelentős része – egy felmérés szerint csaknem hetven százaléka – támogatja a súlyos büntetéseket,

mondván, ez biztosítja a városállam rendkívüli biztonságát. A jogi vita így továbbra is élénken zajlik, és egyre nagyobb kérdés, hogy a társadalmi támogatottság vagy a nemzetközi kritikák fogják-e meghatározni Szingapúr jövőbeli büntetőpolitikáját.

Évek óta folyik a harc

A jogvédők már 2023-ban is hevesen tiltakoztak Szingapúr többszöri kivégzései ellen, miután egymás után hajtották végre a halálos ítéleteket olyan drogügyletek miatt, mint Tangaraju Suppiah kannabisz-csempészési ügye. Akkor is azt kifogásolták, hogy a rendszer alacsony beosztású alkalmazottakat, főként a futárokat sújtja, miközben a kivégzések kötelező jellege nem engedi az egyéni körülmények mérlegelését.