Kleopátra titkos hajója kerülhetett elő a tenger mélyéről

Régészek egy különleges ókori hajót fedeztek fel Alexandria víz alatt fekvő királyi kikötőjében, nem messze Kleopátra elveszett palotájának romjaitól. A 35 méter hosszú hajó egy luxusbárka volt, amelyet ünnepségekre és vallási szertartásokra használtak az ókori Egyiptomban – írja a Fox News.

(A kép illusztráció.)

A leletet a francia Franck Goddio vezette régészcsapat tárta fel a Portus Magnus területén, ahol a kutatók szerint Kleopátra egykori palotakomplexuma állt. A hajó szerkezetének nagy része megmaradt.

A szakértők szerint a hajón egy fényűző kabin is volt, és csak evezőkkel hajtották. A fedélzeten görög nyelvű feliratokat is találtak, amelyek megerősítik, hogy a hajó Alexandriában épülhetett.

A kutatók úgy vélik, hogy a hajó akkor süllyedhetett el, amikor Kr.u. 50 körül elpusztult az Ízisz-templom. Kleopátra uralkodása alatt fontos szerepet játszott az Ízisz-kultusz, ezért a hajót valószínűleg vallási célokra is használták. Egyes feltételezések szerint részt vett a Navigium elnevezésű éves ünnepi hajómenetben, amikor Ízisz istennőt egy díszes hajón vitték Alexandriából Canopusba.

A régészek hangsúlyozzák, hogy a kutatás még kezdeti szakaszban van, de a felfedezés már most sokat elárul Kleopátra korának luxusáról, vallási életéről és a tengeri szertartásokról.

Újabb meglepő titkok derültek ki Kleopátra templomáról

Kleopátra temploma újabb meglepetést tartogatott a kutatóknak. Az egyiptomi régészet szakemberei egy teljes ókori kikötőt tártak fel, amely a Ptolemaiosz-kor idején működött. A felfedezés nemcsak vallási, hanem kereskedelmi szempontból is különösen izgalmas.

Felbecsülhetetlen értékű kincseket ásott ki kertjéből egy férfi

Egy svéd horgász földigilisztát ásott családi nyaralója közelében, amikor váratlanul megcsörrent az ásója alatt a fém. A földből egy régi, korrodált üst került elő, benne több ezer érme és különféle díszes ezüsttárgy. A férfi azonnal értesítette a hatóságokat, akik hamar kiderítették, hogy a felfedezés középkori eredetű. A szakértők szerint a kincs a 12. századból származik, és akár húszezer érme is lehet benne. A leletet jelenleg régészek vizsgálják, hogy pontosan meghatározzák korát és történelmi értékét.