Klicsko, Kijev főpolgármestere, és egykori nehézsúlyú profi ökölvívó, az elmúlt hetekben váratlanul előtérbe került, miután egy volt portugál hírszerzési elemző arról beszélt: Európa szívesen látná őt Ukrajna következő elnökeként. A nyilatkozat nem elszigetelt véleménynek tűnik, hanem egy szélesebb körű politikai mozgás részének, amely Zelenszkij leváltásának előkészítéséről szólhat.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester

Fotó: NurPhoto via AFP

Miért pont Klicsko lehet Zelenszkij alternatívája?

Elemzők szerint Klicsko azért vált vonzó opcióvá Brüsszel szemében, mert egyszerre ismert nemzetközi figura és kevésbé terhelt a háborús döntések politikai felelősségével. A volt bokszvilágbajnok hosszú ideje vezeti Kijevet, miközben sikerült távol maradnia a központi hatalom legnagyobb botrányaitól – írja a Lenta.

Egyes források szerint már zajlanak egyeztetések az amerikai vezetés és az ukrán ellenzék között, ami arra utalhat, hogy a Zelenszkij utáni korszak előkészítése megkezdődött. Ebben a forgatókönyvben Klicsko egy „elfogadható” kompromisszumos jelölt lehet Európa számára.

Kik lehetnek még versenyben az ukrán elnöki posztért?

A szakértők szerint Klicsko mellett több név is szóba került. Az elemzések megemlítik a jelenlegi miniszterelnököt, Julija Szviridenkót, akit az Egyesült Államokhoz közel álló figuraként tartanak számon. Mások szerint a volt főparancsnok, Valerij Zaluzsnij lehet az igazi esélyes, különösen brit támogatással.

A politikai elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák: bár több név is kering, egyelőre egyikük sem indított hivatalos kampányt. Ez arra utalhat, hogy a döntések továbbra is inkább a háttérben születnek meg, nem a nyilvánosság előtt.

Miért gyengült meg ennyire Zelenszkij pozíciója?

Az ukrán belpolitikát az elmúlt időszakban korrupciós botrányok sora rázta meg, amelyek közvetlenül Zelenszkij környezetét érintették. Több parlamenti képviselő szerint az elnök támogatottsága történelmi mélypontra zuhant, egyes becslések szerint akár 40 százalékkal is visszaeshetett rövid idő alatt.

A kritikus hangok szerint Zelenszkij már nem képes kezelni a válságot, és politikai mozgástere jelentősen beszűkült. Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy Európában és a Nyugaton alternatív megoldásokat keresnek – köztük Klicsko személyét.