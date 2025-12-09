Nem hiszi el, hová rejtette a kokaint – így bukott le a reptéren

A spanyol rendőrség beszámolója szerint egy nő bukott le Madrid repülőterén, aki egy szilikonból készült, élethű hamis terhességi has alatt próbált meg jelentős mennyiségű kokaint becsempészni az országba. A hatóságok által közzétett fotók és videók jól mutatják, hogy a mesterséges pocak belsejében gondosan becsomagolt, fehér port tartalmazó téglák lapultak. A csempészési kísérlet annak ellenére bukott meg, hogy a rejtekhely első ránézésre megtévesztően valósághű volt – írja a DailyMail.

Hamis terhespocakban csempészett kokaint (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Hamis terhességi pocakban bújt meg a kokain

A nő letartóztatásakor készített felvételeken látható, ahogy a rendőrök leveszik a testéről a szilikonból készült műhasat, majd kibontják a több réteg fóliába tekert csomagokat. A hatóságok szerint a két kilogrammot is meghaladó mennyiségű drog utcai értéke kiemelkedően magas, és ritkán találkoznak ilyen kreatív módszerrel.

Nem ez az első furcsa csempészési kísérlet

A madridi eset csupán egy a sok különös próbálkozás közül, amellyel a bűnözők igyekeznek kijátszani a hatóságokat.

Volt már példa olyan tolvajra, aki feltűnő parókák mögé rejtette magát egy bűncselekmény-sorozat idején.

Mások háztartási eszközökbe rejtve próbáltak nagy mennyiségű drogot importálni – például 63 kilogramm metamfetamint rejtettek fa raklapok belsejébe.

A szakértők szerint a bűnözők egyre kreatívabb eszközökhöz nyúlnak, de a modern technológia és a nemzetközi együttműködés miatt egyre nehezebb észrevétlenül átjutni a határellenőrzéseken.

A kokaincsempészés elleni harc folytatódik

A rendőrség hangsúlyozza: bár a módszerek sokszor találékonyak, a csempészek rendszerint hibáznak, és a hatóságok folyamatosan fejlesztik eszköztárukat, hogy megakadályozzák a drogok bejutását Európába. A madridi eset is egy újabb bizonyíték arra, hogy a bűnözők bármeddig képesek elmenni – ám az ellenőrzés alatt álló repülőtereken nem sok esélyük van sikerrel járni.

