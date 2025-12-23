Sokkoló komptragédia történt, itt vannak a részletek

A hajó múlt csütörtökön indult a Huay Xay városából a történelmi Luang Prabang felé, amely az egyik legnépszerűbb útvonal a Mekongon utazó turisták körében. A fedélzeten hivatalos adatok szerint 118 turista és 29 helyi lakos tartózkodott, köztük a személyzet tagjai is. A laoszi komp tragédia akkor következett be, amikor a hajó víz alatti szikláknak ütközött, majd perceken belül süllyedni kezdett. Szemtanúk szerint pánik tört ki — gyerekek sírtak, utasok sikoltoztak segítségért, miközben mindenki a túlélésért küzdött – írja a BBC.

Komp tragédia a Mekongon — turisták és helyiek küzdöttek az életükért, miután a túlzsúfolt komp percek alatt elsüllyedt Laoszban. Fotó: TANG CHHIN SOTHY / AFP

Alig volt mentőmellény – a komp tragédia sokkoló részletei

Anthonin, egy 30 éves francia turista elmondta, hogy a helyzet rendkívül gyorsan vált kezelhetetlenné. Beszámolója szerint legfeljebb 15 mentőmellény volt a hajón, ami teljesen elégtelen volt ekkora utaslétszám mellett.

Egy másik túlélő, Bradley Cook brit turista szerint a mentés is veszélyes pillanatokat hozott: amikor az első segítő hajó közelített, az utasok egy oldalra tódultak, ami tovább gyorsította a süllyedést.

@20minutesonline 🇱🇦​🤯​ Jeudi dernier, au Laos, un bateau a coulé sur le fleuve Mékong après avoir heurté un rocher. Sophie et Raimund, un couple de touristes allemands, ont filmé les scènes chaotiques qui ont suivi le naufrage du bateau. 🚨Mise à jour de la vidéo: D’après «The Laotian Times», qui cite des médias laotiens, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé. «Ses deux enfants qui étaient aussi sur le bateau, n’ont pas encore été retrouvés et font l’objet de recherches actives.» Un père de famille vaudois, présent sur le bateau au moment du naufrage avec sa compagne et sa fille, nous a également confirmé qu’une mère de famille et ses deux enfants avaient disparu. ♬ son original - 20 minutes online

Három ember eltűnt, két holttestet megtaláltak

A káosz közepette egy laoszi anya és két kisgyermeke eltűnt. A helyi sajtó később megerősítette: a nő, Pany Her holttestét, valamint egy egyéves gyermek testét megtalálták a folyóban, a másik gyermek után továbbra is kutatnak.

A laoszi komp tragédia mélyen megrázta a túlélőket — többen elmondták, hogy bár életben maradtak, az élmény hosszú időre nyomot hagy bennük.

Nem egyedi eset a Mekongon

A Mekong folyó ezen szakaszán évente több tízezer turista utazik lassú- és gyorshajókkal. A tragédia azonban nem példa nélküli: 2023 szeptemberében ugyanazon az útvonalon egy másik hajóborulás három ember életét követelte.

Szakértők szerint a laoszi komp tragédia újra rávilágít a folyami közlekedés biztonsági hiányosságaira Laoszban.

Mit mondanak a túlélők?

Egy 19 éves litván utas, Gabrielius Baranovičius elmondta: eleinte még viccelődtek a barátjával, de amikor rájöttek, hogy a hajó valóban süllyed, azonnal segíteni kezdtek másokon. Többen a vízből húzták fel egymást a mentőhajóra.