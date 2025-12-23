Sokkoló komptragédia történt, itt vannak a részletek

A hajó múlt csütörtökön indult a Huay Xay városából a történelmi Luang Prabang felé, amely az egyik legnépszerűbb útvonal a Mekongon utazó turisták körében. A fedélzeten hivatalos adatok szerint 118 turista és 29 helyi lakos tartózkodott, köztük a személyzet tagjai is. A laoszi komp tragédia akkor következett be, amikor a hajó víz alatti szikláknak ütközött, majd perceken belül süllyedni kezdett. Szemtanúk szerint pánik tört ki — gyerekek sírtak, utasok sikoltoztak segítségért, miközben mindenki a túlélésért küzdött – írja a BBC.
Alig volt mentőmellény – a komp tragédia sokkoló részletei
Anthonin, egy 30 éves francia turista elmondta, hogy a helyzet rendkívül gyorsan vált kezelhetetlenné. Beszámolója szerint legfeljebb 15 mentőmellény volt a hajón, ami teljesen elégtelen volt ekkora utaslétszám mellett.
Egy másik túlélő, Bradley Cook brit turista szerint a mentés is veszélyes pillanatokat hozott: amikor az első segítő hajó közelített, az utasok egy oldalra tódultak, ami tovább gyorsította a süllyedést.
Három ember eltűnt, két holttestet megtaláltak
A káosz közepette egy laoszi anya és két kisgyermeke eltűnt. A helyi sajtó később megerősítette: a nő, Pany Her holttestét, valamint egy egyéves gyermek testét megtalálták a folyóban, a másik gyermek után továbbra is kutatnak.
A laoszi komp tragédia mélyen megrázta a túlélőket — többen elmondták, hogy bár életben maradtak, az élmény hosszú időre nyomot hagy bennük.
Nem egyedi eset a Mekongon
A Mekong folyó ezen szakaszán évente több tízezer turista utazik lassú- és gyorshajókkal. A tragédia azonban nem példa nélküli: 2023 szeptemberében ugyanazon az útvonalon egy másik hajóborulás három ember életét követelte.
Szakértők szerint a laoszi komp tragédia újra rávilágít a folyami közlekedés biztonsági hiányosságaira Laoszban.
Mit mondanak a túlélők?
Egy 19 éves litván utas, Gabrielius Baranovičius elmondta: eleinte még viccelődtek a barátjával, de amikor rájöttek, hogy a hajó valóban süllyed, azonnal segíteni kezdtek másokon. Többen a vízből húzták fel egymást a mentőhajóra.
