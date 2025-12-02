Sírva keres milliókat: vagyonokért árulja a könnyeit egy nő

A 44 éves amerikai nő azt állítja, akár 500 fontot (közel 220 ezer forintot) is kifizetnek egy kis üveg könnyért, amelyet hosszú percekig tartó sírással tölt meg. Elmondása szerint időnként órákat tölt kamerák előtt, hogy valódi könny peregjen az arcán, mert ez kell a rajongóinak – írja a Need to Know.

Könny áztatta tárgyakat is árula négyermekes édesanya.

Fotó: Unsplash

Könnyekre épített megélhetés

Liz szerint enélkül a meghökkentő bevételi forrás nélkül idén jóval szerényebb lenne az ünnep. Most azonban a könnyekből – szó szerint – élő karácsonyfára, nagy családi vacsorára és együtt töltött időre is futja. A nő már több mint száz üvegnyi sírásból származó „különlegességet” adott el, és állítja, egyre többen keresik.

A még szokatlanabb megrendelések között akadnak könnyáztatta papírzsebkendők, könnyfoltos párnahuzatok, sőt a sírással kísért videókért is sokat fizetnek.

Liz tinédzserként lett anya, és a furcsa, határokat feszegető munkák világába azért lépett be, hogy biztonságosabb életet teremtsen gyermekeinek. Ma már úgy érzi, megtalálta azt a megdöbbentő, de számára működő utat, amely egyszerre kreatív és jövedelmező. Az ünnepeket a család idén előrehozva tartja, karácsony napján pedig Liz – a saját bevallása szerint – akár egy újabb üvegnyi könny kitermelésére is készen áll.

Sosem voltam az a fajta, aki visszatartja a könnyeit – mindig is nagyon érzékeny voltam –, szóval természetesnek tűnt számomra, hogy szakmailag is kipróbáljam ezt.

– mesélte izgatottan a nő.

Korkodillkönnyeket hullatunk?

A tudósok megdöbbenve fedezték fel, hogy a krokodilok könnyei szinte megtévesztésig hasonlítanak az emberére, mintha a rettegett ragadozó ugyanúgy sírna, mint mi. A különbség csak annyi, hogy náluk ez nem érzelem, hanem „biológiai karbantartás”: a könny védi a szemüket a kiszáradástól és a fertőzésektől, miközben ők éppen zsákmányt marcangolnak. A hír így új értelmet ad a „krokodilkönnyek” kifejezésnek — a hasonlóság ugyanis tényleg valós.

Hagymavágás könnyek nélkül?

Egy friss tanulmány szerint ha a hagymát 20 percre hűtőbe tesszük, mielőtt felvágnánk, akkor nem szabadul fel az a csípős gáz, ami miatt könny csorog a szemünkbe — így szeletelhetjük gond nélkül. A trükk különösen jól jön vacsorakészítésnél: egyszerű, praktikus, és tényleg működik — végre könnyek nélkül élvezhetjük a hagyma illatát és ízét.