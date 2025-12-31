Brutális robbanás rázta meg a kikötőt, ketten meghaltak

A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a munkások a kikötő egyik termináljában rakodtak, amikor bekövetkezett a robbanás.

Robbanás volt a konstancai kikötőben - Illusztráció! - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A rendőrség azt közölte, hogy az első információk szerint a balesetet a konténerek mozgatására használt munkagépnél bekövetkezett robbanás okozhatta.

A Székelyhon azt írja, hogy egy 56 éves és egy 62 éves férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Egy 63 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, de elutasította a kórházi ápolást, míg egy 57 éves férfit az SMURD kórházba szállított lábsérüléssel.

Óriási a konstancai kikötő

A konstancai kikötő a Fekete-tenger nyugati partvidékén, a Boszporusz-szorostól 332 kilométerre, illetve a Duna Sulina-ágától 157 kilométerre található. A konstancai kikötő Románia és egyben a Fekete-tenger első, illetve Európa negyedik legnagyobb kikötője - írja a Wikipédia.