Rendkívüli

Brutális robbanás rázta meg a kikötőt, ketten meghaltak

Két ember meghalt, kettő megsérült a romániai Konstanca fekete-tengeri kikötőjében történt robbanásban szerda reggel - jelentette az Agerpres hírügynökség. A konstancai kikötő Románia és egyben a Fekete-tenger első, illetve Európa negyedik legnagyobb kikötője.
A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a munkások a kikötő egyik termináljában rakodtak, amikor bekövetkezett a robbanás. 

konstanca, Members of the emergency services work at the scene where a block of flats were partially destroyed by an explosion in Bucharest, Romania on October 17, 2025. Three people have died and 13 were hospitalized in Romanias capital Bucharest following a strong explosion on October 17, 2025, according to rescue services. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Robbanás volt a konstancai kikötőben - Illusztráció! - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A rendőrség azt közölte, hogy az első információk szerint a balesetet a konténerek mozgatására használt munkagépnél bekövetkezett robbanás okozhatta.

A Székelyhon azt írja, hogy  egy 56 éves és egy 62 éves férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe. 

Egy 63 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, de elutasította a kórházi ápolást, míg egy 57 éves férfit az SMURD kórházba szállított lábsérüléssel.

Óriási a konstancai kikötő

A konstancai kikötő a Fekete-tenger nyugati partvidékén, a Boszporusz-szorostól 332 kilométerre, illetve a Duna Sulina-ágától 157 kilométerre található. A konstancai kikötő Románia és egyben a Fekete-tenger első, illetve Európa negyedik legnagyobb kikötője - írja a Wikipédia.

