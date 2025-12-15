Rejtélyes, szögletes koponya került elő Mexikóban, sok a titok

Az egyedi koponya Mexikó északkeleti részén, Tamaulipas államban került elő egy régészeti feltárás során.

A Mexikóban megtalált koponya formája nem átlagos

Fotó: INAH

A vizsgálatok alapján a maradvány egy körülbelül 1400 évvel ezelőtt élt, középkorú férfitól származik, és nem genetikai rendellenesség, hanem szándékos koponyaformálás eredménye.

A szakértők szerint a fej különleges, hasáb-szerű alakját már csecsemőkorban alakíthatták ki, amikor a koponya még formálható volt.

Bár a koponyadeformáció több mezoamerikai kultúrában is ismert gyakorlat volt, ilyen kockaszerű forma eddig rendkívül ritkának számított, különösen ezen a területen – írja a New York Post.

A koponya tulajdonosa vallási vezető is lehetett

A kutatók úgy vélik, a szokatlan fejforma társadalmi rangot, vallási jelentőséget vagy identitást jelölhetett, és arra utal, hogy a térségben élő közösségek kulturális hagyományai sokkal összetettebbek voltak, mint azt korábban feltételezték. Ez a felfedezés azért izgalmas, mert rávilágít arra, hogy a mezoamerikai cranialis átalakítások sokszínűbbek lehettek, mint eddig gondoltuk, és nem csupán a jól ismert csoportok – például a maják – sajátjai voltak, hanem más, eddig kevéssé ismert közösségek gyakorolhatták saját, egyedi rítusaikat is. A lelet újabb bizonyíték arra, hogy Mexikó ősi civilizációi még ma is számos megválaszolatlan kérdést rejtenek – és hogy a föld mélye időről időre egészen meghökkentő titkokat tár fel a múltból.

