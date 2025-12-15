Hírlevél
mexikó

Rejtélyes, szögletes koponya került elő Mexikóban, sok a titok

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy egészen különös régészeti lelet került elő Mexikóban. A kutatók egy szinte tökéletesen kocka formájú emberi koponya maradványát találták meg, amely új megvilágításba helyezheti egy kevéssé ismert ősi civilizáció kulturális szokásait.
mexikókoponyarégészeti leletmaradvány

Az egyedi koponya Mexikó északkeleti részén, Tamaulipas államban került elő egy régészeti feltárás során.

koponya
A Mexikóban megtalált koponya formája nem átlagos
Fotó: INAH

A vizsgálatok alapján a maradvány egy körülbelül 1400 évvel ezelőtt élt, középkorú férfitól származik, és nem genetikai rendellenesség, hanem szándékos koponyaformálás eredménye. 

A szakértők szerint a fej különleges, hasáb-szerű alakját már csecsemőkorban alakíthatták ki, amikor a koponya még formálható volt. 

Bár a koponyadeformáció több mezoamerikai kultúrában is ismert gyakorlat volt, ilyen kockaszerű forma eddig rendkívül ritkának számított, különösen ezen a területen – írja a New York Post.

A koponya tulajdonosa vallási vezető is lehetett

A kutatók úgy vélik, a szokatlan fejforma társadalmi rangot, vallási jelentőséget vagy identitást jelölhetett, és arra utal, hogy a térségben élő közösségek kulturális hagyományai sokkal összetettebbek voltak, mint azt korábban feltételezték. Ez a felfedezés azért izgalmas, mert rávilágít arra, hogy a mezoamerikai cranialis átalakítások sokszínűbbek lehettek, mint eddig gondoltuk, és nem csupán a jól ismert csoportok – például a maják – sajátjai voltak, hanem más, eddig kevéssé ismert közösségek gyakorolhatták saját, egyedi rítusaikat is. A lelet újabb bizonyíték arra, hogy Mexikó ősi civilizációi még ma is számos megválaszolatlan kérdést rejtenek – és hogy a föld mélye időről időre egészen meghökkentő titkokat tár fel a múltból.

Az Origo pár napja írt arról, hogy háromezer éves aranykincset talált egy amatőr kincsvadász az erdőben.

 

