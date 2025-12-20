Sosem gondolta volna: ez a népszerű köret segíthet a fogyásban

Az Egyesült Államokban egy átlagember évente közel 25 kilogramm krumplit fogyaszt, legtöbbször sült formában. A probléma azonban nem magával a körettel van, hanem azzal, hogyan kerül a tányérra, hívja fel a figyelmet az Independent.
Tudósok bizonyítják, fogyni lehet ettől a körettől
A Louisiana State University kutatói nyolchetes vizsgálatuk során azt találták, hogy azok, akik a fehérjék egy részét egészségesen elkészített, főtt burgonyára cserélték, testtömegük közel hat százalékát adták le.
A titok egyszerű: a krumplit nem sütötték olajban, nem kenték meg zsíros feltétekkel, és egy közepes darab mindössze 110 kalóriát tartalmazott.
Az eredmények azt mutatják, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, amely burgonyát is tartalmaz, csökkentheti a testsúlyt és stabilizálhatja a vércukorszintet
– mondta a kutatás egyik vezetője.
Bár a burgonya sok szénhidrátot tartalmaz, a szakértők szerint ez nem feltétlenül rossz. Egy közepes krumpli körülbelül 26 gramm szénhidrátot ad, miközben a napi ajánlott mennyiség 130 gramm. A különbséget az jelenti, mivel együtt fogyasztjuk. Fehérjével, rosttal és egészséges zsírokkal kombinálva a burgonya lassabban emeli meg a vércukorszintet, és tovább tartó teltségérzetet biztosít.
Rost és ellenálló keményítő a jóllakottság kulcsa
A burgonya egyik legnagyobb előnye a magas rost- és a rezisztens vagy ellenálló keményítő-tartalom. Egyetlen közepes méretű hasáb körülbelül 2 gramm rostot, és majdnem 3 gramm ellenálló keményítőt tartalmaz. Ez az anyag nem szívódik fel kalóriaként, viszont csökkenti az étvágyat és mérsékli az inzulinreakciót.
Az ellenálló keményítő kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a hagyományos keményítő, és segít kordában tartani az éhséget
– magyarázta egy dietetikus.
Kevesen tudják, de a burgonya igazi tápanyag-erőmű: a napi C-vitamin-szükséglet 35 százalékát fedezi, a B6-vitamin 30 százalékát biztosítja, és a napi káliumbevitel 25 százalékát tartalmazza. A kálium segít ellensúlyozni a só vérnyomásnövelő hatását, lazítja az ereket és megelőzheti az izomgörcsöket.
Így ne egyél burgonyát, ha fogyni akarsz
A szakértők egy dologban egyetértenek: a sült krumpli, a krokett és az olajban tocsogó változatok felejtősek. Ehelyett a legjobb megoldás a főtt burgonya, a sütőben sült krumpli kevés olívaolajjal, illetve a héjában sült burgonya zsíros feltétek nélkül.
Energiát ad, tápanyagban gazdag, sokoldalú és finom – a burgonya igenis része lehet az egészséges étrendnek
– hangsúlyozzák a szakértők.
Ez a köret tarol most Amerikában, pedig a neve nem túl bizalomgerjesztő
Unalmas a fagyasztott sült krumpli? Próbáljuk ki az új amerikai kedvencet, a Mississippi „sár” vagy „mud” krumplit – sajtos, szalonnás, és olyan finom, hogy képtelenség ellenállni neki! – adtuk róla hírt az Origón nemrég.
Variációk krumplisalátára: így dobja fel karácsonyra a klasszikus köretet
A krumplisaláta évtizedek óta a magyar karácsonyi vacsora egyik legstabilabb fogása, mégis sokan csak a jól ismert majonézes változatban gondolnak rá. Pedig a burgonyasaláta ennél jóval több lehet: könnyed bécsi, tartalmas tojásos vagy akár mediterrán verzióban is új arcát mutatja. Ünnepi ötletek és frissítési tippek, hogy idén különlegesebb legyen a klasszikus köret, a krumplisaláta, írtuk az Origón.