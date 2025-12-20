Sosem gondolta volna: ez a népszerű köret segíthet a fogyásban

Hírlevél
59 perce
Olvasási idő: 7 perc
Sokak számára a fogyókúra első lépése a szénhidrát elhagyásával kezdődik. A szakértők azonban állítják, hogy az egyik, megfelelően elkészített köret nemhogy nem hizlal, hanem még a fogyást is segítheti.
Az Egyesült Államokban egy átlagember évente közel 25 kilogramm krumplit fogyaszt, legtöbbször sült formában. A probléma azonban nem magával a körettel van, hanem azzal, hogyan kerül a tányérra, hívja fel a figyelmet az Independent. 

Meglepő vizsgálati eredmény: a sült krumpli nem egy hizlaló köret, ha megfelelő formában fogyasztjuk
Meglepő vizsgálati eredmény: a sült krumpli nem egy hizlaló köret, ha megfelelő formában fogyasztjuk

Tudósok bizonyítják, fogyni lehet ettől a körettől

A Louisiana State University kutatói nyolchetes vizsgálatuk során azt találták, hogy azok, akik a fehérjék egy részét egészségesen elkészített, főtt burgonyára cserélték, testtömegük közel hat százalékát adták le.

A titok egyszerű: a krumplit nem sütötték olajban, nem kenték meg zsíros feltétekkel, és egy közepes darab mindössze 110 kalóriát tartalmazott.

Az eredmények azt mutatják, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, amely burgonyát is tartalmaz, csökkentheti a testsúlyt és stabilizálhatja a vércukorszintet

 – mondta a kutatás egyik vezetője.

Bár a burgonya sok szénhidrátot tartalmaz, a szakértők szerint ez nem feltétlenül rossz. Egy közepes krumpli körülbelül 26 gramm szénhidrátot ad, miközben a napi ajánlott mennyiség 130 gramm. A különbséget az jelenti, mivel együtt fogyasztjuk. Fehérjével, rosttal és egészséges zsírokkal kombinálva a burgonya lassabban emeli meg a vércukorszintet, és tovább tartó teltségérzetet biztosít.

Rost és ellenálló keményítő a jóllakottság kulcsa

A burgonya egyik legnagyobb előnye a magas rost- és a rezisztens vagy ellenálló keményítő-tartalom. Egyetlen közepes méretű hasáb körülbelül 2 gramm rostot, és majdnem 3 gramm ellenálló keményítőt tartalmaz. Ez az anyag nem szívódik fel kalóriaként, viszont csökkenti az étvágyat és mérsékli az inzulinreakciót.

Az ellenálló keményítő kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a hagyományos keményítő, és segít kordában tartani az éhséget

 – magyarázta egy dietetikus.

Kevesen tudják, de a burgonya igazi tápanyag-erőmű: a napi C-vitamin-szükséglet 35 százalékát fedezi, a B6-vitamin 30 százalékát biztosítja, és a napi káliumbevitel 25 százalékát tartalmazza. A kálium segít ellensúlyozni a só vérnyomásnövelő hatását, lazítja az ereket és megelőzheti az izomgörcsöket.

Így ne egyél burgonyát, ha fogyni akarsz

A szakértők egy dologban egyetértenek: a sült krumpli, a krokett és az olajban tocsogó változatok felejtősek. Ehelyett a legjobb megoldás a főtt burgonya, a sütőben sült krumpli kevés olívaolajjal, illetve a héjában sült burgonya zsíros feltétek nélkül.

Energiát ad, tápanyagban gazdag, sokoldalú és finom – a burgonya igenis része lehet az egészséges étrendnek

 – hangsúlyozzák a szakértők.

Ez a köret tarol most Amerikában, pedig a neve nem túl bizalomgerjesztő

Unalmas a fagyasztott sült krumpli? Próbáljuk ki az új amerikai kedvencet, a Mississippi „sár” vagy „mud” krumplit – sajtos, szalonnás, és olyan finom, hogy képtelenség ellenállni neki! – adtuk róla hírt az Origón nemrég.

Variációk krumplisalátára: így dobja fel karácsonyra a klasszikus köretet

A krumplisaláta évtizedek óta a magyar karácsonyi vacsora egyik legstabilabb fogása, mégis sokan csak a jól ismert majonézes változatban gondolnak rá. Pedig a burgonyasaláta ennél jóval több lehet: könnyed bécsi, tartalmas tojásos vagy akár mediterrán verzióban is új arcát mutatja. Ünnepi ötletek és frissítési tippek, hogy idén különlegesebb legyen a klasszikus köret, a krumplisaláta, írtuk az Origón.

 


 

 

