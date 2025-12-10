Ebben a kínai kórházban semmi sem az, aminek látszik – mégis ez lehet a jövő

A Csinghua Tudományegyetem kutatói által fejlesztett Agent Hospital egy virtuális kórház, ahol a betegellátás minden lépését a mesterséges intelligenciára bízták: a vizsgálatoktól a diagnózison át egészen a kezelésig és az utókövetésig. Nem egy egyszerű chatbotról van szó, hanem egy komplett digitális egészségügyi szolgáltatásról, amiben különböző MI-ügynökök töltik be az orvosi szerepeket, számol be a xloopdigital.com.
Így működik a világ első mesterséges intelligencián alapuló kórház
A projekt egy valódi kórház digitális mása, ahol MI-orvosok fogadnak, vizsgálnak és diagnosztizálnak, MI-nővérek kezelik a betegeket, mindezt egyetlen emberi beavatkozás nélkül.
A rendszer 14 orvosi „szakmai személyzetből” és 4 nővérből áll – mindegyikük önfejlesztő algoritmus, amely nemcsak reagál, hanem tanul is.
A háttérben futó rendszer neve: MedAgent-Zero – egy olyan agentikus MI, amely emberi adat nélkül, pusztán szimulációból tanul, így gyorsabban fejlődik, mint bármely emberi orvos.
A virtuális kórház lényege, hogy a mesterséges intelligenciák és a számítógépesen generált páciensek közösen alkotnak egy olyan rendszert, amely képes teljes betegutakat lemodellezni. A vizsgálatok, a döntéshozatal, a diagnózis felállítása és a terápiás javaslatok mind mesterséges ügynökök között zajlanak.
A fejlesztők szerint így hatalmas mennyiségű orvosi szituáció gyakorolható anélkül, hogy valódi emberek egészsége veszélybe kerülne, és olyan ritka vagy összetett eseteket is újra lehet játszani, amelyeket az orvosok a valóságban alig tapasztalhatnak meg.
Rövid idő alatt olyan tudásszintet ér el, amelyhez az embernek évek kellenének
A rendszer folyamatos önfejlesztésre képes: minden egyes virtuális beteggel folytatott interakció során javítja a klinika döntéshozatalát. Ehhez nincs szükség valódi orvosi adatokra, ami jelentősen leegyszerűsíti a fejlesztést és csökkenti a valós környezetben történő teszteléssel járó kockázatokat.
A kutatók szerint ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az MI rövid idő alatt olyan tudásszintet érjen el, amelyhez emberi szakembereknek évek kellenének.
Az Agent Hospital jelenleg 42 MI-orvossal működik, és 21 orvosi területet fed le a gyermekgyógyászattól a kardiológián át a neurológiáig. A belső tesztek során a rendszer néhány nap alatt képes volt 10 ezer beteg esetét feldolgozni, ami a fejlesztők szerint emberi orvosok számára több mint két évnyi munkát jelentene. A pontosság tekintetében is figyelemre méltó eredmények születtek: a légúti betegségeken végzett MedQA teszten 93,06 százalékos teljesítményt értek el az MI-orvosok, ami a vártnál jóval magasabb érték egy ilyen korai fázisú rendszer esetében.
Orvostanhallgatók képzésére is használhatják
A fejlesztők szerint a technológia alkalmas lehet orvostanhallgatók képzésére, különösen olyan régiókban, ahol komoly szakemberhiány van. A nagy léptékű szimulációk olyan helyeken is segítséget nyújthatnak, ahol korlátozott a hozzáférés a modern orvosláshoz. Emellett a biztonság szempontjából is fontos lehet, hogy az MI rendszerek valós betegek kezelése előtt szimulált környezetben tanulhassanak és fejlődhessenek.
A szakértők egy része arra kíváncsi, hogy egy mesterséges intelligencia mennyire lesz képes pótolni az emberi orvosok tapasztalatát, megérzéseit és értékítéletét. Kérdéses az is, milyen felelősségi rendszer vonatkozik majd az MI-re, ha egy diagnózis hibásnak bizonyul. Szintén vita tárgya, hogy a technológia végül kiváltja-e az emberi szakembereket, vagy inkább kiegészítő szerepet kap mellettük.
