koronaékszer

Süteménnyel dobálták meg a koronaékszereket, börtön várhat rájuk

Őrizetbe vettek négy embert Londonban, miután süteménnyel és pudinggal dobták meg a híres Birodalmi Állami Koronát. A koronaékszert golyóálló üveg védte, így nem károsodott.
Négy embert vett őrizetbe a rendőrség, miután vaníliás pudingot és almás süteményt dobtak a londoni Towerben kiállított koronaékszerekre szombaton – tájékoztat a BBC

A rendőrség a négy elkövetőt rongálás gyanújával a helyszínen őrizetbe vette. 

A koronaékszerek épségben maradtak, mivel a múzeum egy erős, golyóálló üveggel védte azokat. 

Az Imperial State Crown, vagyis a Birodalmi Állami Korona az Egyesült Királyság legfontosabb koronaékszere, amelyet a Tower ikonikus Ékszerházában őriznek. 

A négy elkövető a Take Back Power környezetvédelmi csoport tagja, akik saját állításuk szerint erőszakmentes ellenállást folytatnak. 

A csoport által közzétett videón látható, ahogy az egyik elkövető egy nagy tepsi süteményt dob a vitrinre, míg társa pudingot önt az üvegre. 

