Süteménnyel dobálták meg a koronaékszereket, börtön várhat rájuk

Négy embert vett őrizetbe a rendőrség, miután vaníliás pudingot és almás süteményt dobtak a londoni Towerben kiállított koronaékszerekre szombaton – tájékoztat a BBC.
A rendőrség a négy elkövetőt rongálás gyanújával a helyszínen őrizetbe vette.
A koronaékszerek épségben maradtak, mivel a múzeum egy erős, golyóálló üveggel védte azokat.
Az Imperial State Crown, vagyis a Birodalmi Állami Korona az Egyesült Királyság legfontosabb koronaékszere, amelyet a Tower ikonikus Ékszerházában őriznek.
A négy elkövető a Take Back Power környezetvédelmi csoport tagja, akik saját állításuk szerint erőszakmentes ellenállást folytatnak.
A csoport által közzétett videón látható, ahogy az egyik elkövető egy nagy tepsi süteményt dob a vitrinre, míg társa pudingot önt az üvegre.
Szégyenletes jelenet egy olasz múzeumban
A veronai Palazzo Maffei múzeum biztonsági kameráinak felvételét nyilvánosságra hozva számolt be egy meglepő és elkeserítő esetről: két turista szándékosan megsértette a szabályokat, és megrongált egy értékes műtárgyat – pusztán egy fénykép kedvéért.
Jobb fotókat akartak készíteni, 500 éves falat romboltak le
Turisták részben lerombolták a Skócia északi részén található Ardvreck Kastély falait, hogy jobb fényképeket tudjanak készíteni. A történelmi helyszínek védelmével foglalkozó Historic Assynt nevű szervezet elmondása szerint a vandálok azért bontották meg az 500 éves falat, hogy elkerüljék a vízzel borított tengerparti szakaszt.