Süteménnyel dobálták meg a koronaékszereket, börtön várhat rájuk

Négy embert vett őrizetbe a rendőrség, miután vaníliás pudingot és almás süteményt dobtak a londoni Towerben kiállított koronaékszerekre szombaton – tájékoztat a BBC.

Koronaékszerekre dobált süteményt négy ember, őrizetbe vették őket

A rendőrség a négy elkövetőt rongálás gyanújával a helyszínen őrizetbe vette.

A koronaékszerek épségben maradtak, mivel a múzeum egy erős, golyóálló üveggel védte azokat.

Az Imperial State Crown, vagyis a Birodalmi Állami Korona az Egyesült Királyság legfontosabb koronaékszere, amelyet a Tower ikonikus Ékszerházában őriznek.

A négy elkövető a Take Back Power környezetvédelmi csoport tagja, akik saját állításuk szerint erőszakmentes ellenállást folytatnak.

A csoport által közzétett videón látható, ahogy az egyik elkövető egy nagy tepsi süteményt dob a vitrinre, míg társa pudingot önt az üvegre.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Szégyenletes jelenet egy olasz múzeumban

A veronai Palazzo Maffei múzeum biztonsági kameráinak felvételét nyilvánosságra hozva számolt be egy meglepő és elkeserítő esetről: két turista szándékosan megsértette a szabályokat, és megrongált egy értékes műtárgyat – pusztán egy fénykép kedvéért.

Jobb fotókat akartak készíteni, 500 éves falat romboltak le

Turisták részben lerombolták a Skócia északi részén található Ardvreck Kastély falait, hogy jobb fényképeket tudjanak készíteni. A történelmi helyszínek védelmével foglalkozó Historic Assynt nevű szervezet elmondása szerint a vandálok azért bontották meg az 500 éves falat, hogy elkerüljék a vízzel borított tengerparti szakaszt.